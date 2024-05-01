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訂起來！「點八餐飲」用餐送面膜、布朗尼　母親節美食優惠一次看

「寵愛媽媽月」限時優惠!「點八餐飲」免費好禮三重送（圖／點八餐飲提供）

▲點八餐飲集團即日起推出「五月寵愛媽媽月」活動，點八粵以時尚優雅的裝潢風格，打破傳統中餐廳印象。（圖／點八餐飲提供）

記者彭懷玉／台北報導

迎來5月母親月，眾多餐飲集團、飯店餐廳祭出各式優惠！「點8號」、「點八粵」今（1日）起推出好禮三重送，母親節來店聚餐，就送媽咪面膜，還能抽Le Creuset法式愛心鑄鐵鍋、金鑽不沾鍋具組等好禮。另外，王品祭出姓名對對碰活動，媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，於王品牛排全台分店內用消費2客套餐，即送1375元的「起司焗烤帝王蟹」一份，超狂優惠快來筆記。

「寵愛媽媽月」限時優惠!「點八餐飲」免費好禮三重送（圖／點八餐飲提供）

▲「寵愛媽媽月」旗下「點8號」、「點八粵」祭出寵愛媽咪好禮三重送。（圖／點八餐飲提供）

點八餐飲集團
點八餐飲集團即日起推出「五月寵愛媽媽月」活動，旗下「點8號」、「點八粵」祭出寵愛媽咪好禮三重送，搶先開跑的是送媽咪面膜！即日起至5月底，只要透過電話或線上訂位成功，並在預訂時留言備註用餐目的為慶祝母親節，就可以獲得價值399元的「DeMon NB超肌能縮時氣墊面膜」一組。

5/3至5/12間來店用餐，贈限量手工布朗尼，還能再抽Le Creuset法式愛心鑄鐵鍋、金鑽不沾鍋具組及點八餐券等多項好禮，讓媽媽心花朵朵開。

「寵愛媽媽月」限時優惠!「點八餐飲」免費好禮三重送（圖／點八餐飲提供）

▲「點八粵」主打粵菜料理，並結合了時尚與傳統的元素。（圖／點八餐飲提供）

「點八小食」台北車站店、台北三創店也同步推出媽媽限定專屬，5/3至5/12，只要帶媽媽來消費任一套餐，就免費贈送期間限定「雲朵可可酥皮蛋塔」，闔家大小一起吃美味港點，回味香港旅遊的快樂！

▲▼王品牛排。（圖／王品牛排提供）

▲王品牛排。（圖／王品牛排提供）

王品集團
王品牛排即日起到5/31，媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，例如「珍／貞」、「欣」、「李」等，到全台分店內用消費2客套餐，出示證件，即送1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。

▲5月2日至5月31日，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示指定活動畫面，送2份「扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

▲明（2日）至5/31，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示指定活動畫面，送2份「扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

夏慕尼響應5月母親月，明（2日）至5/31，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示官網、FB粉絲團/LINE指定活動畫面，即送2份總價680元「扇貝海鮮盤」。

西堤牛排也放大絕，整個5月不限平假日，到店內享用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送206元的「義式焗烤扇貝」1份，無痛升級海陸大餐。

▲台北天成大飯店包廂空間。（圖／台北天成大飯店提供）

▲台北天成大飯店包廂空間。（圖／台北天成大飯店提供）

台北天成大飯店
即日起到5/31，台北天成大飯店推出「親親媽咪母親節盛宴」十人桌菜12,800元+10%，主廚精心獻藝「干燒鮮大蝦」、「虎掌美海參」、「荷香抱珍珠」等12道精緻手工菜，即日起訂席加贈6吋蛋糕一個與康乃馨，適合三代同堂一同前來聚餐，感受佳節歡聚的美好。

▲敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

台北六福萬怡酒店
坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，也推出多項母親節活動，包含敘日Buffet母親節當日周末，每位成人用餐加贈「紐澳良風手抓海鮮」位上餐，內含巴西龍蝦、花枝、螃蟹、貽貝、小鮑魚、白蝦等，粵亮餐廳推出四人靓皮烤鴨套餐售價6,999元及十人桌宴售價16,800元，若訂十人桌宴再贈一禮烘焙6吋蛋糕乙顆。

關鍵字： 母親節美食 點八餐飲集團 點8號 點八粵 王品集團 母親節用餐優惠

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