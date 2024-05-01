放假快揪團衝了！　手搖飲「指定飲品買1送1」爽喝12天

▲功夫茶推出全新飲品「蜜桃胭脂紅茶」。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

記者蕭筠／台北報導

純茶控今天揪團衝了！自台中起家的台灣手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」推出全新飲品「蜜桃胭脂紅茶」，特意選用帶有果香的紅茶，每一口都能喝到清爽滋味，即日起於全門市開賣，並祭出限時12天「買1送1」優惠，小確幸趕緊收下。

功夫茶推出全新單品純茶「蜜桃胭脂紅茶」，嚴選蜜桃風味的紅茶，每一口都能喝到清甜果香搭配紅茶香，夏天喝消暑又解渴，即日起於全門市就能喝到，至5月12日前還可享限時「買1送1」優惠，每人限購2組，5月13日至5月31日期間則加碼凡購買2杯新品就送超實用「Carol Meat 聯名保冰袋」。

▲CoCo21歲輕檸烏龍今天限時買1送1。（圖／CoCo提供）

另，CoCo今（1）日好友日也祭出「大杯21歲輕檸烏龍第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，只要花55就能喝到2杯，該飲品是使用新鮮檸檬原汁搭配輕焙烏龍茶，再放進新鮮檸檬果片1片，口感清爽又好喝，提醒須於官方LINE帳號領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。