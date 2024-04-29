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日本關西深度遊！神鍋高原4間特色民宿　大嗑但馬牛、松葉蟹

▲▼名色莊。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲名色莊是神鍋高原特色民宿。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

鄰近日本兵庫縣城崎溫泉的「神鍋高原」，擁有豐富自然景觀，四季皆擁有獨特景觀，最適合喜歡親近大自然、深度玩日本的旅人造訪。若想慢慢探索神鍋高原特色，當地就有4間特色民宿，能品嘗以在地食材製作的美饌，體驗貼近當地生活。

1. 名色莊
自然圍繞的名色莊，從名色停車場公車站僅須步行5分鐘。館內設有8間客房，除了民宿內懷舊沉穩的舒適氛圍，料理也選用親手於庭院中栽培的蔬菜，更增一份如同家一般的溫度。

民宿附近也有網球場及高爾夫練習場，悠閒慢活中亦可充實旅途規劃，民宿主人也希望旅客在神鍋高原清新空氣下，度過愜意的住宿時光。

▲▼高原亭。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲▼高原亭能品嚐但馬牛料理。

▲▼高原亭。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

2. 高原亭(KOUGENTEI)
高原亭四面環山，距最近的江原站搭乘巴士至名色停車場公車站步行約2分鐘即可抵達。民宿內設有11間客房，無論是家族旅行，或是跟朋友旅遊，都能在此享受悠閒的住宿時光，並能享受民宿選用時令作物製作的但馬牛和食，冬季也能大啖松葉蟹料理。

▲▼神鍋高原民宿SHINYA，八反瀑布。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提供）

▲神鍋高原民宿SHINYA。

▲▼神鍋高原民宿SHINYA，八反瀑布。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提供）

▲八反瀑布。

3. SHINYA
從名色公車站步行約2分鐘的民宿「SHINYA」，徒步約5分鐘即可抵達當地知名的自然美景勝地—八反瀑布。民宿內有10間客房，無論一人旅行或團體旅行都可自在入住，民宿內更提供桑拿讓旅人能放鬆身心。

▲▼Liberty House權兵衛。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲▼Liberty House權兵衛。

▲▼Liberty House權兵衛。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

4. Liberty House權兵衛
Liberty House權兵衛為隱身於神鍋高原的溫馨民宿，位在名色停車場公車站約5分鐘距離的便利位置外，也提供江原站接駁服務。民宿共有12間客房及共用開放的用餐區域，一大亮點包括但馬牛及冬季的松葉蟹料理，更有戶外的BBQ空間。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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