北海岸「龜仙岩」秘境！貴賓狗、青蛙石一起拍　翡翠綠海水美翻天

▲位於新北市貢寮的海邊，趴著一隻「龜仙岩」，前方海中還有望海發呆的貴賓犬岩、青蛙岩。（影／記者彭懷玉攝）



▲新北市貢寮「龜仙岩」較罕為人知，假日人潮寥寥無幾。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

北海岸一帶的動物石又有新發現！位於新北市貢寮的海邊，趴著一隻「龜仙岩」，前方海中還有望海發呆的貴賓犬岩、青蛙岩，翡翠綠的清澈海水襯托奇岩怪石，夢幻得可以，想一睹真面目的民眾，Google搜尋「龜仙岩」即可找到。

▲「龜仙岩」若只拍攝頭部，像隻發胖版的狐狸犬，也像鼻子抬高的野豬，一旁是形似貴賓狗的岩石。（圖／記者彭懷玉攝）



基隆外木山附近，有座神似海龜的岩石，而在新北市貢寮的海邊，也有一隻升級版海龜之石，Google Ｍap有網友定義此處為「龜仙岩」。奇妙的是，若只拍攝頭部，像隻發胖版的狐狸犬，也像鼻子抬高的野豬，若拉遠拍攝，激似一隻趴著的海龜，要找好角度才會發現，發揮想像力，旅程變得更加趣味。

▲▼拉遠拍攝，岩石激似一隻趴著的海龜，要找好角度才會發現；翡翠綠的清澈海水襯托奇岩怪石，夢幻不已。（圖／記者彭懷玉攝）



在「龜仙岩」前方海域，有座貌似貴賓狗的岩石，正望著湛藍大海發呆，後方跟著一隻小青蛙，此三隻動物岩可以一起入鏡。可以坐在石頭平台上，看著海浪拍打岩壁、迎著微風吹拂，享受無人叨擾的寧靜，趁著春末夏初的好天氣，揪親友出發來尋覓。

東北角風管處介紹，龜仙岩位於貢寮澳底，屬於東北角及宜蘭海岸國家風景區的一部份。東北角海岸地形以三貂角為界，以北是沉降海岸地形，山脈與海岸線幾成垂直相交，軟硬岩層的分佈幾乎與海岸垂直；在東北季風侵襲與海蝕作用影響下，形成多海岬、海灣及海崖的地形，此處為一大型的岬灣地形，頁岩的地質較軟，在長期的海浪侵蝕下逐漸凹入形成內灣，砂岩的質地較硬，突出海岸線則形成岬角。

▲此時也是野百合盛開的季節。（圖／記者彭懷玉攝）



頁岩與斷層破碎帶易受侵蝕常形成凹入的海灣，北部海岸的地名經常有「澳」的稱呼就是海灣，澳底即指此處為海灣的尾段，龜仙岩則為位在鼻頭龍洞與三貂角之間的大灣澳內的微小突起，其海岸景觀雖然不如同段的鼻頭角、龍洞灣岬壯闊，其周遭的海岸地形形態也很豐富，有壺穴、蜂窩岩、海蝕溝等。



東北角風管處表示，龜仙岩較罕為人知，也非東北角風管處主要經營的據點，是遊客發現後在google map標註打卡，才漸有遊客到此處探訪，除了發揮想像力外，也可以多認識東北角的地質與環境，另外海岸邊岩石濕滑，如果遊客有意探訪這些海岸秘境，須注意自身安全，尤其是要從事水域活動，建議找專業的在地水域活動業者，才能玩得安心又快樂。

▲▼貌似貴賓狗的岩石，正望著湛藍大海發呆，後方跟著一隻小青蛙；美麗秘境有許多海漂，行有餘力也能動手撿拾。（圖／記者彭懷玉攝）



既然來到貢寮，別錯過品嚐九孔、石花菜、山藥「貢寮三寶」，沿著北部濱海公路開車3分鐘，會抵達預約制「92K週末食堂」，品嚐得到新鮮九孔、太平洋紫海膽，還有沖繩常見的樹葡萄，最受歡迎首推戶外座位區，可將海天一色的美景盡收眼底。

提醒：絕美秘境需要大家攜手維護，請隨手帶走垃圾，若行有餘力，不妨協助撿拾海漂，恢復往日的潔淨。

▲▼92K週末食堂看海吃飯；樹葡萄丼飯在這也吃得到。（圖／記者彭懷玉攝）