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搶台灣客！東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

▲搶台灣客！東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊。（圖／記者游瓊華攝）

▲搶台灣客！東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中，宣傳普吉島旅遊。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

看好疫後台灣人瘋狂出國，消費潛力驚人。新加坡知名悅榕集團搶攻台灣市場，疫情後首度抵達台中舉辦推介會，吸引不少旅行業者參與，最大亮點莫過於濠莊度假酒店（Angsana Ho Tram），以及6月將開業的觀瀾島悅椿度假酒店Angsana Quan Lan，另外集團下其他度假村代表也一一介紹自家飯店優勢，向台灣旅行社和旅客招手。

此次與悅榕集團合作的燦星旅遊指出，泰國與越南是2023年台灣人出境旅遊受歡迎前五名目的地之一，而此次悅榕集團的泰國和越南酒店代表也特地來台拜訪，顯示對台灣市場的重視。

悅榕集團除了濠莊度假酒店外，旗下還有其他獨具特色的品牌，包括悅椿 (Angsana)、悅槤 (CASSIA)、悅苑 (DHAWA)和悅榕庄 (Banyan Tree)。悅椿注重親情團聚體驗，悅槤追求輕鬆自在，悅苑強調活力與時尚，悅榕庄則以浪漫私密見稱。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，自去年5月10日起，燦星旅遊與台灣虎航合作開通了「台北－普吉島」航線，作為悅榕集團台灣地區的總代理，燦星旅遊便積極投入推廣普吉島旅遊，加上與悅榕集團旗下飯店合作，吸引不少台灣客前往普吉島市場旅遊，粗估去年的成行率接近9成。

殳蓁蓁補充，今年台鋼燦星再攜手台灣虎航，自5月21日起至2025年5月20日，每周將增加至3班直飛普吉島的航班，出發時間為每周二、四、六，共計144班，搶攻旅遊商機。

關鍵字： 旅遊 台灣 悅榕集團 燦星旅遊 酒店

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