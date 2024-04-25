福岡最新Snow Peak奢華露營開幕！房內有私人桑拿　再俯瞰絕美夜景

▲福岡最新旅宿設施Snow Peak YAKEI SUITE。（圖／Snow Peak提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

戶外用品品牌Snow Peak跨足旅宿業，在福岡打造最新奢華露營「Snow Peak YAKEI SUITE」，提供Villa、小木屋與帳篷3種選擇、享一泊二食，Villa與小木屋更設有私人桑拿，讓旅客體驗住進自然，還能俯瞰城市繁華夜景。

▲入住Snow Peak YAKEI SUITE可以俯瞰福岡夜景。

「Snow Peak YAKEI SUITE」分為Villa、小木屋與帳篷3種選擇，VILLA和小木屋房型採用了室內與室外空間無縫銜接的設計，讓旅客能悠閒地於室外空間俯瞰福岡美麗夜景。

▲▼Snow Peak YAKEI SUITE的Villa和小木屋都有私人桑拿。

VILLA設計為屋頂挑高的半開放式木造建築，包括廚房、客廳、浴室、兩間臥室還有私人桑拿；小木屋房型則設計為與周邊自然融合的客房，其房間特別設計模擬森林中陽光穿透樹葉撒落的光影變化，讓人有種置身叢林的錯覺，內部則同樣設有私人桑拿與浴缸。

▲小木屋房型。

▲▼特製帳篷「LAND CAVE」。

帳篷則為Snow Peak為YAKEI SUITE設計的特製帳篷「LAND CAVE」，最多可睡到6人，並設獨立衛浴，讓旅客能享受最接近露營感。所有客房餐飲均採用九州食材，並以客房送餐方式呈現，另外園內的「TAKIBI Lounge」提供各種飲品，用餐後可以到此品嚐美酒，欣賞營火和夜景，悠閒度過夜晚時光。為慶祝開幕，海外旅客即日起透過Booking.com、Expedia等訂房平台預訂可享75折起優惠，

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）