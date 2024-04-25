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排隊名店+1！東京炭火漢堡排「嘉」5／11開幕　3步驟抽2人同行免費吃

▲來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店，漢堡排＿嘉正式登台，首店插旗Global Mall 新北中和環球購物中心。（圖／漢堡排 嘉提供）

▲炭火直烤100%手打漢堡排。（圖／漢堡排 嘉提供；下同）

記者胡至欣／台北報導

愛吃漢堡排的人又多了一個新選擇！繼「挽肉と米」、「肉的長谷川」之後，同樣在日本人氣爆棚的「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉／Hamburg Yoshi）」也來台插旗，首家分店將於5月11日在中和環球購物中心正式開幕。

▲來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店，漢堡排＿嘉正式登台，首店插旗Global Mall 新北中和環球購物中心。（圖／漢堡排 嘉提供）

▲「漢堡排 嘉」日本東京神宮前店景。

「漢堡排 嘉」創辦人安川嘉紀主廚，自1992年在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店。

▲來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店，漢堡排＿嘉正式登台，首店插旗Global Mall 新北中和環球購物中心。（圖／漢堡排 嘉提供）

▲▼神宮前店舖排隊人潮。

▲來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店，漢堡排＿嘉正式登台，首店插旗Global Mall 新北中和環球購物中心。（圖／漢堡排 嘉提供）

今年1月，「漢堡排 嘉」進軍韓國首爾，而台灣則是他們海外的第二個市場。台灣首店營業時間11:30~21:30，最後入場點餐20:30。店內總共有25席次，採現場候位入場，不接受訂位，每日限量接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排套餐，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。此外，店家特別提醒，為了避免危險，不得抱著兒童用餐。

▲來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「漢堡排 嘉」，登台首店插旗Global Mall 新北中和環球購物中心。（圖／翻攝自IG／hamburg__yoshi）

▲「漢堡排 嘉」台灣首家分店進駐中和環球購物中心。（圖／翻攝自IG／hamburg__yoshi

「漢堡排 嘉」也獨寵台灣粉絲，史無前例開辦搶先體驗活動。只要在4/29至5/5期間，追蹤日本台灣「漢堡排 嘉」的兩個IG官方粉絲頁，並於台灣「漢堡排 嘉」官方IG活動貼文下方留言 tag一位好友、再轉發分享活動訊息到個人IG限時動態，就有機會參加抽獎。5/6將抽出10位幸運兒，每人可以攜伴(1人)參加5/10的體驗場次，當天餐費將由「漢堡排 嘉」全額招待。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」。（圖／記者黃士原攝）。

另外，日本「肉的長谷川」全台首店已於4月17日開幕，第一站進駐台北東區SOGO忠孝館B1美食街，2號店確定將落腳誠品南西，接下來還會在林口三井OUTLET等百貨商場拓點，今年預計開10家分店。

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