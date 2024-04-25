香港迪士尼新玩法！Marvel客房5／10開訂　無人機表演首次上映

▲「漫威超級英雄匯」夜間無人機表演首次登場。（圖／香港迪士尼樂園度假區提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

香港迪士尼樂園變身漫威英雄世界！明（26日）起至6月10日，全新日間表演「超能覺醒：史達科技展保衛戰」重磅回歸，再加碼首次登場的夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」，漫威粉絲們準備衝啦。

▲全新日間表演「超能覺醒：史達科技展保衛戰」邀粉絲一起擊退惡勢力。



「超能覺醒：史達科技展保衛戰」邀粉絲聚集到明日世界，當警報聲亮起，戰火即將點燃，是時候挺身而出，協助鋼鐵人、蜘蛛人、星爵等英雄們擊退惡勢力。

▲阿尼姆索拉全面升級機械蟲軍團，以無人機的姿態飛到明日世界上空，旅客可與鋼鐵人、索爾，於全新夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」中對抗九頭蛇集團。



當夜幕降臨，阿尼姆索拉全面升級機械蟲軍團，以無人機的姿態飛到明日世界上空，旅客可與鋼鐵人、索爾，於全新夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」中對抗九頭蛇集團，試圖擊落所有機械蟲，打敗阿尼姆索拉。

同時，鋼鐵人、蜘蛛人、蟻人與黃蜂女將在明日世界周遭巡視，記得向他們請教作戰技巧。還有神盾局特工將發出邀請或安排秘密任務，讓你與漫威超級英雄近距離互動。

▲五款Hot Toys超級英雄COSBABY迷你珍藏人偶、迷你人偶匙扣首次推出。

粉絲們也不能錯過史達科技旗艦店與科技館禮品店，跟Hot Toys 1:1原比例的鋼鐵人、美國隊長與蟻人雕像打卡，此外，五款限定Hot Toys超級英雄COSBABY迷你珍藏人偶、迷你人偶匙扣首次推出，也少不了服飾、手提袋、配飾、互動玩具等主題商品可選購。

▲迪士尼好萊塢酒店留映廳的漫威主題升級菜單。



主題美食包括火箭餐廳的鐵甲奇俠漢堡套餐、量子熱狗、全新蜘蛛人爆米花桶、綠巨人浩克主題的超力量吉拿棒，能補足能量。迪士尼好萊塢酒店留映廳則提供漫威主題升級菜單，包括Marvel迷你漢堡串及諸神黃昏烤肉盤。

▲可加購樹人格魯特主題房間入住驚喜，將格魯特帶回家。



漫威天地元素將延續至度假區酒店！旅客可到迪士尼好萊塢酒店參加主題DIY活動，打造專屬超級英雄主題小掛飾或立光燈，更可加購樹人格魯特主題房間入住驚喜，將格魯特帶回家。

▲迪士尼好萊塢酒店去年7月才重新翻新開幕，自8月9日起，新推出「Marvel」客房，主題客房將於5月10日起開放預訂。

迪士尼好萊塢酒店去年7月才重新翻新開幕，自8月9日起，新推出「Marvel」客房，漫威超級英雄風格色調的畫作躍上牆壁，充滿電影感的主題房，有鋼鐵人、驚奇隊長、美國隊長、蜘蛛人、索爾等超級英雄們身影，主題客房將於5月10日起開放預訂。

另外，若想趁5月來場孝親之旅，開幕已逾45年的香港海洋公園開幕是個好選項，不妨帶媽媽重遊記憶中的感動，欣賞名列全球十大水族館之一的「海洋奇觀」、漫步香港老大街，再安排媽媽化身護理員，與企鵝、熊貓、狐獴和海豚等高人氣動物近距離互動，讓媽媽回到青春時的童心未泯。