紐西蘭皇后鎮必玩！搭纜車俯瞰夢幻湖景　高空滑索飛進森林秘境

▲紐西蘭皇后鎮必玩「生態高空滑索」，大人、小朋友都能挑戰，飛越在森林裡超刺激。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／紐西蘭報導

位於紐西蘭南島的「皇后鎮」（Queenstown），四周山脈環繞，依靠在宛如仙境般的瓦卡蒂普湖岸邊，湖景、山景美得令人屏息，不愧是南島超夯的渡假天堂！除了風景優美之外，來到皇后鎮一定要搭天空纜車直達最高點，無敵皇后鎮市景、湖景、山景就在腳邊，接著還要大玩高空滑索，飛越在森林秘境裡。

▲「瓦卡蒂普湖」為紐西蘭第3大湖。（圖／Tourism New Zealand`s Visual Library提供）



皇后鎮最熱門景點絕對就是「Skyline」，提供非常豐富的旅遊活動，像是天空纜車、山地單車、健行、斜坡滑板車或觀星等，搭乘天空纜車延途都能欣賞皇后鎮美景，如仙境般的瓦卡蒂普湖與綿延的南阿爾卑斯山就在腳邊，大概5分鐘就能抵達皇后鎮的制高點，也就是「鮑伯峰」（Bob's Peak），這裡還設有觀景台與景觀餐廳。

▲Skyline提供非常豐富的旅遊活動，像是天空纜車、山地單車、健行、斜坡滑板車或觀星等。（圖／記者周姈姈攝）



▲至Skyline櫃檯買好門票之後，就能立刻搭纜車。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼搭乘纜車至制高點的途中，每分每秒都能欣賞皇后鎮大景。（圖／記者周姈姈攝）

▲記者搭乘纜車時天候不佳，但底下一片雲霧繚繞也是挺美。（圖／記者周姈姈攝）



▲天氣好搭纜車看出去的風景超美。（圖／Skyline提供）

▲▼制高點設有景觀餐廳、觀景台，不少旅客會在這喝咖啡看風景。（上圖／記者周姈姈攝；下圖／Skyline提供）

不僅如此，搭纜車上山後還能玩到刺激又有趣的「生態高空滑索」（Ziptrek Ecotours）！搭纜車到制高點後，往外走很快就能看到Ziptrek樹屋，所有滑索的行程都從這裡開始，而滑索的活動區就是在鮑伯峰的樹林裡；Ziptrek Ecotours在2009年開幕，至今仍吸引成千上萬旅客到訪，且叢林滑索不受天氣阻礙，全年都能玩，就算是雨天或下雪都會成行，也提醒旅客，來玩一定要穿運動鞋。

▲▼旅客需在Ziptrek樹屋報到，工作人員會幫忙穿著滑索裝備以及配戴安全帽。（圖／記者周姈姈攝）



生態高空滑索主要分為「MOA」、「KEA」以及「KERERŪ」共3條路線，不管是新手或老鳥都能玩！MOA最適合新手或家庭來玩，體驗時間約1.5～2小時（最後需要步行10分鐘回纜車搭乘處），規劃4條輕鬆的滑索路線，前面3條路線長度約70～80公尺，工作人員會循序漸進教導如何以坐姿、倒立姿勢玩滑索，而最後1條路線長達250公尺，讓旅客從頭到尾都能玩個痛快，一路都能收藏瓦卡蒂普湖美景。

「KEA」是最受歡迎的路線，體驗時間約2.5～3小時，規劃6條滑索路線，最後需要步行20分鐘回到纜車搭乘處；「KERERŪ」雖然只有2條滑索路線，體驗時間約45分鐘～1小時，但卻非常刺激，參與者將飛越在樹頂之間，且還將體驗到21公尺高的下降，行程結束後再步行10分鐘回纜車搭乘處。

▲生態高空滑索主要分為3條路線，記者選擇的是適合新手與家庭的「MOA」，共有4條滑索路線，工作人員會詳細講解每一條滑索路線該怎麼玩，確保所有旅客的安全。（圖／記者周姈姈攝）



▲其實玩滑索一點都不可怕，輕鬆飛越在森林間，非常療癒。（圖／記者周姈姈攝）

記者這次體驗的是MOA，雖然當天下著蠻大的雨，原本期待能看見的瓦卡蒂普湖變成整片霧濛濛，但卻也讓人留下更加深刻的旅遊回憶，一邊玩滑索一邊沉浸在皇后鎮雨天之美，一邊也暗自期待著，下次再來皇后鎮玩滑索，一定要遇見傳說中的瓦卡蒂普湖大景。

▲記者當天玩滑索時遇到大雨還起霧，雖然沒能看見傳說中的瓦卡蒂普湖大景，但也留下非常深刻的回憶。（圖／記者周姈姈攝）

▲雨中與夥伴一起玩滑索，別有一番樂趣。（圖／記者周姈姈攝）

▲一般天氣好的時候，玩滑索可以看見整片瓦卡蒂普湖。（圖／Ziptrek Ecotours提供）