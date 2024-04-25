ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

紐西蘭皇后鎮必玩！搭纜車俯瞰夢幻湖景　高空滑索飛進森林秘境

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲紐西蘭皇后鎮必玩「生態高空滑索」，大人、小朋友都能挑戰，飛越在森林裡超刺激。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／紐西蘭報導

位於紐西蘭南島的「皇后鎮」（Queenstown），四周山脈環繞，依靠在宛如仙境般的瓦卡蒂普湖岸邊，湖景、山景美得令人屏息，不愧是南島超夯的渡假天堂！除了風景優美之外，來到皇后鎮一定要搭天空纜車直達最高點，無敵皇后鎮市景、湖景、山景就在腳邊，接著還要大玩高空滑索，飛越在森林秘境裡。

▲▼紐西蘭皇后鎮 瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）。（圖／Tourism New Zealand`s Visual Library提供）

▲「瓦卡蒂普湖」為紐西蘭第3大湖。（圖／Tourism New Zealand`s Visual Library提供）

皇后鎮最熱門景點絕對就是「Skyline」，提供非常豐富的旅遊活動，像是天空纜車、山地單車、健行、斜坡滑板車或觀星等，搭乘天空纜車延途都能欣賞皇后鎮美景，如仙境般的瓦卡蒂普湖與綿延的南阿爾卑斯山就在腳邊，大概5分鐘就能抵達皇后鎮的制高點，也就是「鮑伯峰」（Bob's Peak），這裡還設有觀景台與景觀餐廳。

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲Skyline提供非常豐富的旅遊活動，像是天空纜車、山地單車、健行、斜坡滑板車或觀星等。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲至Skyline櫃檯買好門票之後，就能立刻搭纜車。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼搭乘纜車至制高點的途中，每分每秒都能欣賞皇后鎮大景。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲記者搭乘纜車時天候不佳，但底下一片雲霧繚繞也是挺美。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／業者提供）

▲天氣好搭纜車看出去的風景超美。（圖／Skyline提供）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼制高點設有景觀餐廳、觀景台，不少旅客會在這喝咖啡看風景。（上圖／記者周姈姈攝；下圖／Skyline提供）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／業者提供）

不僅如此，搭纜車上山後還能玩到刺激又有趣的「生態高空滑索」（Ziptrek Ecotours）！搭纜車到制高點後，往外走很快就能看到Ziptrek樹屋，所有滑索的行程都從這裡開始，而滑索的活動區就是在鮑伯峰的樹林裡；Ziptrek Ecotours在2009年開幕，至今仍吸引成千上萬旅客到訪，且叢林滑索不受天氣阻礙，全年都能玩，就算是雨天或下雪都會成行，也提醒旅客，來玩一定要穿運動鞋。

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼旅客需在Ziptrek樹屋報到，工作人員會幫忙穿著滑索裝備以及配戴安全帽。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

生態高空滑索主要分為「MOA」、「KEA」以及「KERERŪ」共3條路線，不管是新手或老鳥都能玩！MOA最適合新手或家庭來玩，體驗時間約1.5～2小時（最後需要步行10分鐘回纜車搭乘處），規劃4條輕鬆的滑索路線，前面3條路線長度約70～80公尺，工作人員會循序漸進教導如何以坐姿、倒立姿勢玩滑索，而最後1條路線長達250公尺，讓旅客從頭到尾都能玩個痛快，一路都能收藏瓦卡蒂普湖美景。

「KEA」是最受歡迎的路線，體驗時間約2.5～3小時，規劃6條滑索路線，最後需要步行20分鐘回到纜車搭乘處；「KERERŪ」雖然只有2條滑索路線，體驗時間約45分鐘～1小時，但卻非常刺激，參與者將飛越在樹頂之間，且還將體驗到21公尺高的下降，行程結束後再步行10分鐘回纜車搭乘處。

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲生態高空滑索主要分為3條路線，記者選擇的是適合新手與家庭的「MOA」，共有4條滑索路線，工作人員會詳細講解每一條滑索路線該怎麼玩，確保所有旅客的安全。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲其實玩滑索一點都不可怕，輕鬆飛越在森林間，非常療癒。（圖／記者周姈姈攝）

記者這次體驗的是MOA，雖然當天下著蠻大的雨，原本期待能看見的瓦卡蒂普湖變成整片霧濛濛，但卻也讓人留下更加深刻的旅遊回憶，一邊玩滑索一邊沉浸在皇后鎮雨天之美，一邊也暗自期待著，下次再來皇后鎮玩滑索，一定要遇見傳說中的瓦卡蒂普湖大景。

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲記者當天玩滑索時遇到大雨還起霧，雖然沒能看見傳說中的瓦卡蒂普湖大景，但也留下非常深刻的回憶。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／記者周姈姈攝）

▲雨中與夥伴一起玩滑索，別有一番樂趣。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭皇后鎮 天空纜車、叢林滑索。（圖／業者提供）

▲一般天氣好的時候，玩滑索可以看見整片瓦卡蒂普湖。（圖／Ziptrek Ecotours提供）

關鍵字： Skyline Queenstown Ziptrek Ecotours 紐西蘭 紐西蘭南島 皇后鎮 紐西蘭旅遊 大洋洲旅遊 滑索 纜車 皇后鎮必玩 皇后鎮景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

城市版「花園咖啡館」在花博！

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

郭董欽點「百年油飯」網稱台北最強

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366