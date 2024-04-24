身分證中2碼吃Buffet享4人同行1人免費　母親節餐飲優惠一次看

▲台北新板希爾頓「悅．市集全日自助餐廳」。（圖／台北新板希爾頓提供）

記者黃士原／台北報導

隨著母親節即將到來，餐飲業也推出各種優惠活動，像是身分證中2碼，吃飯店Buffet享4人同行1人免費，王品牛排再度展開尋人活動，姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，就送起司焗烤帝王蟹。以下整理出9家餐廳的母親節好康活動。

台北新板希爾頓酒店「悅．市集」

台北新板希爾頓酒店孝親優惠活動5月1日開跑，其中「悅．市集」自助餐廳祭出身分證對對碰，只要對中513或514兩組的3碼數字（順序可不同，例：531、135、145等），用餐即享4人同行1人免費。此外，5月12日母親節當天，凡是餐飲單筆消費3,000元以上或希爾頓鑽卡會員住房，皆可免費獲得價值千元手工特製「浪漫擴香永生花禮」1組，數量有限、送完為止。

▲王品牛排母親節限定尋人活動開跑。（圖／王品牛排提供）

王品牛排

迎接母親節，王品牛排再度展開尋人活動，即日起至5月31日只要媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日至全台分店內用消費2客套餐，並出示證件，即可爽吃價值1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份；起司焗烤帝王蟹是選用新鮮肥美的帝王蟹腳加上濃郁起司焗烤，一口就能吃到牽絲起司的鹹香口感與甘甜蟹肉。

▲這一鍋餐飲集團為了寵愛辛勤的媽媽們，旗下4品牌5月1日起推出多項優惠活動。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲集團

隨著母親節即將到來，這一鍋餐飲集團為了寵愛辛勤的媽媽們，旗下4品牌5月1日起推出多項優惠活動，前往這一鍋皇室秘藏鍋點用母親節限定4人套餐（優惠價4580元），即可參加「絕對精準！媽媽神手大挑戰」，只要準確抓出100公克的彈珠，即享1折優惠（458元）。

這一鍋Share More吃到飽店型提供多達20種海陸食材，包含澳洲和牛霜降、美國Prime嫩肩牛肉以及獲選神農獎的台灣潮鯛魚片等品項。母親節活動將從5月1日至5月12日，只要4人以上皆點選798元套餐，即可參與「時光禮物珍選活動」，出示身分證件，媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦（上限50隻）。

▲這一鍋Share More吃到飽推母親優惠，媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦。（圖／這一鍋集團提供）

5月1日至5月12日期間到燒肉同話消費任一套餐， 即可在加購單點品項時，依媽媽身分證上的出生年次進行折扣優惠，例如45年次打45折，65年則享65折。5月1日至5月14日帶媽媽來吃叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚，並於限時動態上分享，即招待「滑溜~酸甜蜜粉」一份。

▲星饗道國際自助餐於4、5月指定日期推出「媽咪候選人 」活動。（圖／星饗道提供）

星饗道國際自助餐

星饗道國際自助餐於4、5月指定日期推出「媽咪候選人 」，18歲以上的女性雙人同行即可享有520元的優惠價格。優惠指定日分別是4月22日、23日、24日、25日、29日、30日，以及5月2日、6日、7日、8日、9日。

▲開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS推出母親節雙人與四人套餐。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排

即日起至5月13日，到全台TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排餐廳內用並點購母親節套餐，可免費獲得設計紙相框與拍立得一份。而且活動期間在雙品牌粉絲專頁指定貼文下方，留下與媽媽的最「美」合照，同時標記兩名親友、留言「我的最美老媽」，就有機會抽中價值超過萬元的鑽石項鍊1條。