▲日本知名療癒系動物雕刻藝術家首度來台展覽，選擇屏東的看海美術館。（圖／屏東縣政府提供，下同）

圖、文／屏東縣政府提供

日本療癒系貓狗木雕登陸屏東，是貓奴、狗派不能錯過的必看展覽！位於台灣最南端的看海美術館，已經成為恆春半島藝術新地標，4/20~7/28邀請兩位日本知名療癒系動物雕刻藝術家花房櫻（Sakura Hanafusa）和橋本美緒（Mio Hashimoto）首度來台展覽。兩人共同展出《Ultra Daily極度日常屏東展》，以貓、狗為主題，傳遞「溫暖的日常生活」態度，同時也將作品「擁抱貓咪」轉化為14公尺高充氣裝置，屏東縣長周春米表示，歡迎全國民眾與鄉親到車城鄉看海美術館，體驗一趟暖暖的藝術之旅。

周春米在開幕活動中表示，貓狗是人類最好的朋友，她前幾天在臉書粉絲頁上傳的貓咪擁抱短影片在短短兩天內吸引了一百萬人次的觀看，這兩位日本藝術家透過栩栩如生的動物創作向世人傳達溫暖的情感和生活的感動，大家可以學習兩隻擁抱的貓咪，多多擁抱自己的家人和朋友，傳遞有溫度的笑容。

此次來台展出的藝術家花房櫻（Sakura Hanafusa）特別愛貓咪，帶著擬人化手法創作的貓咪雕刻，可愛又俏皮，充滿趣味性。她表示，貓咪沒有國界，每一個動物都有牠自己的故事，她正在嘗試藉由貓咪的力量，讓人們變得更加快樂，因此，她的作品彷彿有種魔力，總能把觀者帶進生活的獨特想像裡。

另外一位藝術家橋本美緒（Mio Hashimoto）的猫、狗木雕皆以目前或曾經生活在這個世界上的日本毛孩子為縮影，刻劃牠們的情感和生命，即使從樹木變成了動物，生命依然鮮活。橋本美緒說，她曾經希望當獸醫，對動植物生命魅力深感著迷，最喜歡與動物共度時光，作品不僅僅是雕刻，是她對動物世界的愛，希望帶領觀眾感受與動物相處時的滿足和溫暖。在創作的過程中，她喜歡留下一些不完美，這樣更能體現作品的生命力和真實感。

《Ultra Daily極度日常屏東展》共有30組78件作品，都是首度在台灣展出。展場空間策劃以讓觀眾能夠身歷其境地感受著兩位藝術家家中的生活情景為主，有在家門口等待著主人的黑貓、悠閒躺臥在沙發上的貓咪，還有在閣樓上盡情跳舞的貓咪派對，也有7隻貓組成的歌唱偶像團體，還有繼承家業販售貓咪給人類的第二代貓商，每一件作品都散發著家中暖日常，讓人一眼就愛上。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，「Ultra Daily極度日常屏東展」4月20日開展首日辦理藝術家見面會，邀請兩位藝術家分享如何透過木雕展現生活中的日常風景與動物情懷，見面會開放報名，名額秒殺一空，有不少人向隅，也讓極度日常展覽未演先轟動，顯見國人對藝術接受度愈來愈高，長達三個月的展期，歡迎大家把握機會來海口港看展。

在本次展覽中，看海美術館內的橋本美緒5件貓咪木雕，將會製作成全新5款扭蛋，於6月下旬在日本發售，而看海美術館取得獨家首賣，也會在6月中旬搶先全球首售，有興趣的朋友請關注屏東縣政府官方臉書。除此之外，此次展覽也有台灣限定精緻可愛的周邊商品及特製貓咪燒NEKO CAKE，相關展覽資訊查詢可至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或《Ultra Daily極度日常屏東展》官網（https://www.amazing-pingtung.com/ultra-daily）。



