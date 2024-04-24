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台中旅展4／26登場！長汎假期推暑假玩日本3萬有找　燦星推日韓包機

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暑假想去日本玩，把握旅展優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2024TITF台中國際旅展將於4月26日至29日登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期，祭出今年暑期超值優惠，歐洲最高折2萬，去東南亞海島度假2萬有找，而台灣人最喜歡的日本，暑假出發也有3萬有找優惠。

台灣人最愛的日本，長汎假期精選暑假熱銷行程推出三萬有找的旅展限定價，如「樂活九州湯布院童話村5日」，安排兩晚溫泉旅宿、柳川水都遊船；最受親子歡迎的「浪漫京阪神~環球影城輕旅行5日」觀光玩樂行程一次滿足，還特別保留一日自由活動時間，讓旅客可以好好逛街採買。

▲▼凡爾賽宮、韓國美食。（圖／長汎假期提供）

▲韓國美食超多元，還能享受宮廷料理。（圖／長汎假期提供）

韓國方面，美食家首選行程「韓國蒸霸讚5日」享用韓國宮廷料理、農場採草莓，每人2萬5500起；「韓瘋三大主題樂園5日」2萬6800元起，帶著孩子瘋玩樂高樂園、樂天世界、韓國最大室內動物園，並且全程入住四星飯店。

若想到東南亞海島度假， 「宿霧小資輕旅行5日」優惠1萬8999元起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「馬來西亞漫遊雲頂法國村5日」1萬9900元起，可搭乘纜車到雲頂高原娛樂城，擁有室內、室外的遊樂園。

▲▼凡爾賽宮、韓國美食。（圖／長汎假期提供）

▲凡爾賽宮。（圖／長汎假期提供）

長程線也有優惠，例如歐洲團體行程「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展最高折2萬，搭乘登山火車登上少女峰；「香頌法國雙宮8日」7萬9900元，到羅浮宮、凡爾賽宮感受法式美學。美國則有「玩美加族~臥谷長榮美西9日」9萬1900元起，遊美國四大國家公園大峽谷、優瑟美地、布萊斯、錫安國家公園，舊金山洛杉磯航班雙點進出節省交通時間。

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，未來中台灣的旅客出國又有更多選擇。台鋼燦星宣佈與台灣虎航再度攜手合作，瞄準暑假7、8月出國旅遊旺季，開闢台中直飛日本東京、名古屋及韓國釜山航線，其中玩韓國最低1萬4900元起。

台中地理位置優越位於台灣中部，不僅擁有現代化的交通樞紐，方便抵達各個目的地，此次台鋼燦星與台灣虎航合作推出的台中直飛出國旅遊計劃，讓旅客直接從台中出發，節省了到桃園機場的時間與精力。

▲▼大須商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲名古屋大須商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

此次燦星獨家推出7、8月台中直飛日韓一線城市東京、名古屋及釜山，每周一、五直飛名古屋，每周二、四、日直飛東京，每周三、六直飛釜山。日本團體行程除了暢遊東京四大樂園、大阪環球影城外，特別規劃東京名古屋雙點進出「名東雙城遊」，一趟旅程就可以玩到東京迪士尼，及名古屋人氣第一的樂高樂園，還有小朋友最愛的野生動物園及水族館。

▲▼釜山樂天世界，釜山旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼釜山樂天世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼釜山樂天世界。（圖／記者蔡玟君攝）

而釜山則安排最新開幕的樂天世界冒險樂園，該樂園比首爾樂天世界大3倍，讓大人小孩都能在此盡情拍照，玩各種刺激娛樂設施；海景咖啡更是到釜山必安排行程，近年新開幕的「P.Ark」，階梯式座位設計可以從不同視角看海。業者也表示，4月30日前報名享暑假早鳥優惠，第二人折3000，最低1萬4900元起。

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