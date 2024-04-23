買「盲盒」抽3580元雙人餐　台中燒烤名店推改裝限定活動

▲BBQ笨豬跳韓式燒肉今年斥資1500萬元進行全面改裝，同時將韓式餐點升級。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中「笨豬跳韓式燒肉」今年斥資1500萬元進行全面改裝，除了把原本的美式工業風裝潢，改成如實驗室般明亮的用餐空間，還將韓式餐點升級，提供以前吃不到的熟成台灣溫體豬五花、石鍋蟹膏拌飯、燒烤牛肋骨鍋等。慶祝重新開幕，4月24日起推出開幕盲盒限定活動，有機會抽中3580元的頂級雙人套餐。

▲笨豬跳韓式燒肉全面改裝，打造實驗室風格的明亮空間。（圖／笨豬跳韓式燒肉提供）

曾獲台中十大燒烤名店的笨豬跳韓式燒肉，今年斥資1500萬進行全面改裝，從logo、色系到空間全面更新，以Y2K鮮豔風格的螢光綠為主視覺，搭配充滿科技未來感的銀色及白色，打造如實驗室風格的用餐空間。一樓為開放式桌位，二樓配置較具私密性的卡座式半包廂，兩層樓共60個座位。自助餐檯的泡菜、辣蘿蔔、蛋煎櫛瓜、大醬黃瓜，以及韓國芝麻葉、奶油生菜等，都是無限取用。

▲笨豬跳韓式燒肉堅持嚴選優質台灣溫體豬肉，而且今年起還升級提供熟成的豬五花。（圖／記者黃士原攝）

笨豬跳韓式燒肉堅持嚴選優質台灣溫體豬肉，今年起還升級提供熟成的豬五花，執行長林奕成表示，餐廳新增一個熟成冰箱，將台灣溫體豬肉熟成約5至7天，增加佳風味與柔嫩口感，經燒烤後肉質更顯得甘甜。

▲漢陽特製牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲美國醬燒牛五花。（圖／記者黃士原攝）

菜單部份，雙人套餐1880元可享前菜、主食、鍋物、五種肉品、韓式料理、甜點及飲品7類料理，自助餐檯的韓式小菜及包肉生菜無限取用；2680元至3580元的雙人套餐，肉品更包含日本A5和牛或日本F1國產牛及美國Prime牛肉。另有數十種單點品項可供選擇，價格80元起至550元。

▲日本F1貝身牛。（圖／記者黃士原攝）

▲伊比利豬肋條。（圖／記者黃士原攝）

同時店內也供應多款韓式特色餐點，石鍋蟹膏拌飯特別選用平底石鍋，造就更多更均勻的鍋巴；燒烤牛肋骨鍋的厚實帶骨牛小排先經低溫烹調，上桌後再以直火炙烤增添焦香風味，再放入雪濃湯鍋加熱烹煮；SPAM三兄弟則是以藍黃配色鐵罐頭為容器，裝盛酥炸午餐肉、莫扎瑞拉起司與雞蛋豆腐，可愛吸睛。

▲燒烤牛肋骨鍋，上桌後再以直火炙烤增添焦香風味，再放入雪濃湯鍋加熱烹煮。（圖／記者黃士原攝）

餐後甜點則融合分子料理手法，由專人桌邊現製，牛奶加入零下196度的液態氮後快速攪拌，急速結凍成細密顆粒，冰晶分子小、質地綿密細緻，加上自家熬煮的蜜紅豆與煉乳，將古早味紅豆牛奶冰提升為視覺與味覺的雙重享受。

▲韓式海鮮煎餅。（圖／記者黃士原攝）

笨豬跳韓式燒肉歡慶重新開幕，4月24日起推出「開幕盲盒限定」活動，內含銷商品及驚喜禮物，有99元、399元、899元3種價位，99元盲盒最大獎是燒烤牛肋骨鍋、399元是1880元套餐，而899元的是3580元套餐。每周五、六晚間9點至12點還有「無限暢飲樂」，每位399元可無限暢飲指定酒精飲品。

▲主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場。（圖／江陵阿嬤提供）

另外，主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場，4月22日至5月12日，姓名中有「江」或「陵」（需同音同字），本人可享7折優惠。

▲江陵阿嬤的自助吧提供約30種韓國熟食、小菜，全都可以無限取用。（圖／江陵阿嬤提供）

來自韓國的「江陵阿嬤」主打豆腐鍋498元吃到飽，店裡供應的嫩豆腐鍋共有4種湯底可選，包括經典、泡菜、麻辣及蔬菜高湯，每鍋皆現點現煮，而素食者亦有五辛素的綜合菇菇嫩豆腐鍋可選擇。除嫩豆腐鍋外，江陵阿嬤的自助吧提供約30種韓國熟食、小菜，包括有菜包肉、大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉等，都能吃到飽。