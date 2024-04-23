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抓出100g彈珠享1折！這一鍋4品牌推母親節優惠　媽媽幾歲送幾隻蝦

▲這一鍋餐飲集團為了寵愛辛勤的媽媽們，旗下4品牌5月1日起推出多項優惠活動。（圖／這一鍋集團提供）

▲這一鍋餐飲集團為了寵愛辛勤的媽媽們，旗下4品牌5月1日起推出多項優惠活動。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

隨著母親節即將到來，這一鍋餐飲集團為了寵愛辛勤的媽媽們，旗下4品牌5月1日起推出多項優惠活動，包括抓出100公克彈珠享套餐1折、媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦，以及單點加購時享有出生年次折扣優惠，例如45年次打45折。

這一鍋皇室秘藏鍋推出母親節限定4人套餐（優惠價4580元），內容包含神仙牛肉、愛心造型的干貝珍珠滑、貴妃荔枝蝦球，以及鮮凍珍味鮑魚，只要點選這項套餐，即可參加「絕對精準！媽媽神手大挑戰」，只要準確抓出100公克的彈珠，即享1折優惠（458元）。

▲這一鍋Share More吃到飽推母親優惠，媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦。（圖／這一鍋集團提供）

▲這一鍋Share More吃到飽推母親優惠，媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋Share More吃到飽店型提供多達20種海陸食材，包含澳洲和牛霜降、美國Prime嫩肩牛肉以及獲選神農獎的台灣潮鯛魚片等品項。母親節活動將從5月1日至5月12日，只要4人以上皆點選798元套餐，即可參與「時光禮物珍選活動」，出示身分證件，媽媽幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦（上限50隻）。

▲燒肉同話母親節期間點任一套餐再加購，依媽媽身分證上的出生年次進行折扣優惠。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

▲燒肉同話母親節期間點任一套餐再加購，依媽媽身分證上的出生年次進行折扣優惠。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

此外，5月1日至5月12日期間到燒肉同話消費任一套餐， 即可在加購單點品項時，依媽媽身分證上的出生年次進行折扣優惠，例如45年次打45折，65年則享65折。

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚在母親節推出限定甜點「滑溜~酸甜蜜粉」，使用冰鎮葛切搭配特調的泰式柚香酸甜醬，凡於5月1日至5月14日帶媽媽來吃魚，並於限時動態上分享，即招待該甜品一份。

▲王品牛排母親節限定尋人活動開跑。（圖／王品牛排提供）

為迎接5月12日母親節，「王品牛排」再度展開尋人活動，即日起至5月31日只要媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日內用消費2客套餐，並出示證件，即可爽吃價值1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份；起司焗烤帝王蟹是選用新鮮肥美的帝王蟹腳加上濃郁起司焗烤，一口就能吃到牽絲起司的鹹香口感與甘甜蟹。

關鍵字： 美食雲 這一鍋集團 母親節 母親節優惠 美食優惠

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