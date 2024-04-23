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象鼻岩新玩法！供「橘子道具」與水豚岩合影　公所：假日湧上千人

▲新北市瑞芳區公所在象鼻岩設置橘子、手機架道具供民眾拍照使用。（圖／翻攝自新北市瑞芳區公所）

▲新北市瑞芳區公所在象鼻岩設置橘子、手機架道具供民眾拍照使用。（圖／翻攝自Facebook／新北市瑞芳區公所）

記者彭懷玉／台北報導

瑞芳區象鼻岩去年12月中無預警斷裂，在過了一個月後被網友發現造型激似「水豚君」，沒想到人氣不減反增，瑞芳區公所透露，天氣好時假日湧入近千人，甚至製作了一組手機拍攝架及道具橘子供民眾拍照使用。

▲瑞芳區象鼻岩今起重新開放。（圖／翻攝自Facebook／新北市瑞芳區公所，畫面拍攝/林文清里長提供）

▲瑞芳區象鼻岩昔日樣貌不在。（圖／翻攝自Facebook／新北市瑞芳區公所，畫面拍攝/林文清里長提供）

象鼻岩因酷似一座擁有長長象鼻的大象而聞名，吸引國內外遊客欣賞大自然的鬼斧神工，無奈因長期風化導致斷裂，斷了鼻的象鼻岩一開始被說像是佛地魔，不過就在一個月後被網友發現更神似當紅的水豚，進而引發民眾實際前往朝聖。

▲新北市瑞芳區公所在象鼻岩設置橘子、手機架道具供民眾拍照使用。（圖／翻攝自新北市瑞芳區公所）

▲風景區的遊客不減反增，天氣好時假日湧入近千人，且近日地震頻傳，目前沒有受到影響。（圖／翻攝自Facebook／新北市瑞芳區公所）

然而失之東隅，收之桑榆，爆紅的斷鼻象鼻岩人氣不減，也讓瑞芳區公所積極行銷，製作了一組手機拍攝架，以及道具橘子供民眾使用，可以利用借位方式，與可愛的水豚君互動合影。瑞芳區公所區長楊勝閔表示，現今風景區的遊客不減反增，天氣好時假日湧入近千人，且近日地震頻傳，目前沒有受到影響。

▲新北市瑞芳區公所在象鼻岩設置橘子、手機架道具供民眾拍照使用。（圖／翻攝自新北市瑞芳區公所）

▲該處仍設置保全跟警戒線，民眾拍照時應注意自身腳步及安全，勿跨越警戒線。（圖／翻攝自Facebook／新北市瑞芳區公所）

不過，提醒該處仍設置保全跟警戒線，民眾拍照時應注意自身腳步及安全，勿跨越警戒線。拍完水豚岩，深澳地區附近也有其他造型的風化石，如酋長岩、蕈狀岩等天然奇景，享受漁港風光之餘，現在也是瑞芳開始盛產小卷的季節，可以品嘗小卷米粉湯、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮，之後順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點。

▲新北市瑞芳區公所在象鼻岩設置橘子、手機架道具供民眾拍照使用。（圖／翻攝自新北市瑞芳區公所）

▲新北市瑞芳區公所教導大家如何拍攝互動照。（圖／翻攝自Facebook／新北市瑞芳區公所）

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳區旅遊 象鼻岩 水豚君岩 水豚岩

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