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台南阿和肉燥飯不熄燈！老闆「退而不休」後台幫忙　第二代將接手

▲阿和肉燥飯。（圖／《曼達愛吃鬼》提供）

記者黃士原／台北報導

台南市知名小吃「阿和肉燥飯」是許多在地人的愛店，近期傳出老闆因為年紀大了，決定退休。不過，接下來會有年輕的第二代接手，店面一樣繼續經營，不會熄燈。

位於台南市府前路一段阿和肉燥飯，是許多當地人的愛店，每天早上7點營業就出現排隊人潮。店裡供應肉燥飯、魚皮湯、魚肚湯，還有半熟荷包蛋和小菜等各種美食，一碗熱呼呼的肉燥飯配上魚皮湯，是老客人最愛的經典組合。美味料理擄獲許多饕客的心，Google地圖上超過2000則評論，平均分數4.2顆星。

▲阿和肉燥飯老闆退休，但店面會繼續營業。（圖／《曼達愛吃鬼》提供）

近日，老闆阿和考量自己年紀大了，傳出將在4月退休消息，記者打電話求證，店員表示，老闆雖然真的要退休，但還會在後台幫忙，接下來會有年輕的第二代接手，他也會親自技術指導，這家店一樣繼續營業、不會熄燈。

▲康樂街牛肉湯的老闆、老闆娘及二代。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）

另外，曾獲必比登推介的台南康樂街牛肉湯，日前宣布永久停業。康樂街牛肉湯二代表示，他的爸爸身體狀況不好，因此媽媽決定要將店收起來，好好陪伴爸爸，「與大家再次道別，祝福這30年來過的客人，你們一定要身體健康，時常感到幸福」。

關鍵字： 美食雲 阿和肉燥飯

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