樂埔町因《不夠善良》詢問度大增　餐廳整修中「5／15開幕」

▲樂埔町整修中，5月15日重新開幕。（圖／取自樂埔町臉書）

記者黃士原／台北報導

台劇《不夠善良的我們》播出兩周，除了4位主角掀起劇迷們熱烈討論外，劇裡山中餐廳的拍攝場景「樂埔町」，也意外引發話題，詢問訂位的電話量增加許多。不過業者表示，餐廳目前還在整修中，預計5月15日重新開幕，即日起開放5月16日之後預訂。

▲樂埔町原本是頹朽的錦町日式宿舍，修復後化身為城市中的綠洲。（圖／取自樂埔町臉書）

位於台北市大安區杭州南路上的樂埔町，原本是頹朽的錦町日式宿舍，修復後化身為城市中的綠洲，開放後已走過9年時光，時藝多媒體自2021年接手經營後引入藝文展演元素，並且秉持著永續經營理念，去年11月11日起進行修繕工程。

▲台劇《不夠善良的我們》中的山中餐廳拍攝場景「樂埔町」，也意外引發話題。（圖／取自不夠善良的我們臉書粉專）

靜謐唯美的樂埔町，這次因為台劇《不夠善良的我們》，意外成為粉絲想要打卡朝聖地點，時藝多媒體表示，受到該劇爆紅帶動，收到許多粉絲預訂要求，除了打電話之外，也有私訊臉書。不過餐廳目前還在進行修繕工程，5月15日重新開幕，即日起開放5月16日之後電話與網路訂位。

樂埔町由資歷深厚的主廚蔡昀諺設計菜色，重新整修後將推出新一季菜單。午餐訂位提供11:30及12:30兩個時段，每人1980元起；晚餐訂位提供18:00及19:00時段，每人3280元起。

▲王品集團中餐品牌「享鴨」台南首家分店4月20日進駐台南市長官邸。（圖／王品提供）

另外，王品集團中餐品牌「享鴨」台南首家分店，4月20日進駐台南市長官邸，店裝以入園做客為主題，採風雅愜意的綠色調設計，呼應窗外綠意。庭院壁畫請來在地藝術家和學生彩繪，將具有台南意象的六甲火鶴、蘭花畫入。

▲「享鴨」主廚設計了3款台南限定菜色。（圖／取自享鴨臉書）

為了表達對美食之都的敬意，享鴨主廚設計了3組限定菜色，「鴨味米糕」概念源自主廚在外打拼想念的家鄉味，以Q彈糯米、台南產的虱目魚鬆，搭配櫻桃片皮烤鴨；「酸菜湯圓豆干刈包」取自「呷豆干做大官」諺語，以類似刈包的創意手法呈現，把酸菜芝麻流沙湯圓包進台南名店滷製的爆汁小豆干裡；「炙燒鳳梨烤鴨」則用酥香軟嫩的烤鴨鋪底，堆疊安平蝦餅、炙燒台南關廟鳳梨片。