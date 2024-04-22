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金牛座壽星看過來！飯店餐廳用餐打5折　同桌也能共享優惠

▲寒居酒店BeGood餐廳，Cupping Room咖啡套餐。（圖／寒居酒店提供）

▲寒居酒店BeGood餐廳即日起至5月20日推出金牛座專案。（圖／寒居酒店提供）

記者黃士原／台北報導

5月是屬於每位媽媽的日子，同時也是大部分金牛座的生日月，寒居酒店BeGood餐廳即日起至5月20日推出金牛座專案，壽星單點菜單享5折優惠，同桌4人（含壽星）也能共享好康。

BeGood即日起至5月20日餐廳推出「金牛座壽星專案」，用餐出示相關證明文件，即可享單點菜單5折優惠，1人生日同桌4人（含壽星）以下共享好康。活動期間用餐還可參加「來BeGood抽好禮」，消費每2000元即可獲得抽獎券1張，除了智慧指針錶、餐飲折抵券之外，還有機會抽中「燁鴞客房」住宿券。

▲寒居酒店BeGood餐廳，Cupping Room咖啡套餐。（圖／寒居酒店提供）

▲寒居酒店BeGood餐廳新推出Cupping Room咖啡套餐。（圖／寒居酒店提供）

此外，寒居酒店慶祝開幕二周年，祭出多項活動，BeGood餐廳顧問林明健還特別設計Cupping Room咖啡套餐，其中主餐選用紐西蘭Lumina高地和羊，以肯塔基煙燻BBQ醬結合果香咖啡、百香果泥熬煮，將醬汁刷在以Josper直火烤炙的羊排表面，佐搭北非小米與帶有孜然風味的希臘酸奶黃瓜醬增加口感。咖啡千層蛋糕則是手工煎製蛋皮，以一層蛋皮、一層咖啡卡士達餡層層堆疊至20層，展現濃郁的咖啡風味。套餐附蘿蔓凱薩沙拉、栗子南瓜濃湯和茶或咖啡，每人1,980元，午晚餐均有供應。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳即日起至4月30日，2人同行第2人只要422元。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳響應4月22日世界地球日，即日起至4月30日推出「永續『食』尚愛地球」活動，民眾周一至周五平日午餐用餐，並與世界地球日手拿板合照，公開分享在社群平台響應活動，享有2人同行第2人422元優惠，同時免收1成服務費。

關鍵字： 金牛座壽星 金牛座 美食雲 美食優惠

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