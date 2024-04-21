心型馬卡龍限量販售！20家母親節蛋糕懶人包　Lady M再推草莓千層

▲晶華酒店x Pierre Hermé的「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

一年一度專屬於「母親」的日子即將到來，當然少不了儀式感十足的節慶蛋糕，Lady M的草莓生奶油千層重新回歸，而晶華酒店則是首度邀請傳奇甜點大師Pierre Hermé合作，推出心型馬卡龍蛋糕。以下整理20家飯店與烘焙坊推出的母親節限定蛋糕，提早預訂還有早鳥優惠。

台北晶華酒店

台北晶華酒店邀請傳奇甜點大師Pierre Hermé合作，限量推出「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，杏仁蛋白餅是覆盆子和玫瑰花的結合，絲滑綿密的夾心則是由玫瑰、覆盆子、荔枝和奶油組合而成。8吋售價2980元，即日起於「晶華美食到你家」開放預購，下載「晶華會」APP成為會員再享現折400元優惠。

▲寒居酒店「BeGood」餐廳「花漾春韻」母親節蛋糕。（圖／寒居酒店提供）

寒居酒店

寒居酒店館內BeGood烘焙坊推出「花漾春韻」水蜜桃M字戚風蛋糕，外型以應景的Ｍ字造型，並以手工製作的水蜜桃馬卡龍、糖珠、草莓點綴，底層以燙麵手法製作，每一層之間夾入北海道雙色乳酪與清爽的水蜜桃凍果餡。6吋售價960元，4月20日起開放預訂，5月1日開放提貨。

▲台北美福大飯店Moment cafe＆bakery的青檸茶香戚風蛋糕。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福飯店

館內的Moment café＆bakery推出2款母親節蛋糕，「青檸茶香」（1280元/5吋）選用淡雅四季春茶與清新檸檬，搭配戚風蛋糕體，「粉心獻情」（ 1680元/7吋）使用法國契作的黑莓、泰莓製成的果泥，搭配北海道乳酪與戚風蛋糕。

▲JR東日本大飯店台北的「甜莓心悅」莓果香緹奶油蛋糕。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北

館內品頌坊烘焙坊推出2款母親節蛋糕，「無盡的愛」（1200元/5.5吋）覆盆子慕斯蛋糕，以荔枝慕斯層層疊加覆盆子凍；「甜莓心悅」（800元/6吋）莓果香緹奶油蛋糕，使用草莓與香草莢製成戚風蛋糕，搭配香草泡芙餡與草莓香緹，最後鋪上新鮮草莓。即日起至5月10日開放預訂母親節限定蛋糕。

▲台北寒舍艾美酒店Drip＆Dough的「愛．綻放」母親節蛋糕。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店

一樓Drip＆Dough販售「愛．綻放」開心果櫻桃巧克力蛋糕，以開心果杏仁海綿蛋糕為底，蛋糕上鋪滿手工熬煮酸櫻桃，再將絲滑瓜納拉巧克力慕斯、焦糖牛奶巧克力奶油餡、櫻桃果餡層層堆疊，最後以巧克力花球點綴。5吋1580元、7吋1880元，5月7日前預購享早鳥優惠88折，提貨日為5月1日至5月12日。

▲台北喜來登The Deli的「愛．盛放」母親節蛋糕。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登大飯店

位於一樓的的The Deli推出「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕，選用日本靜岡抹茶粉與北海道十勝鮮乳製成的滑順慕斯，內餡由抹茶杏仁海綿蛋糕、法芙娜巧克力奶餡、酸甜杏桃果餡層層堆疊，外層淋上鏡面抹茶巧克力。即日起開放預購，售價1390元，需於提領日前3日預訂。

▲麗緻坊母親節限定款「總統夫人」蛋糕。（圖／麗緻餐旅集團提供）

麗緻餐旅集團

麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出2款母親節蛋糕，限定款「總統夫人」嚴用紅寶石巧克力，純手工刨製粉色薄層康乃馨，每日限量一顆預訂，售價1380元；另款輕巧款草莓香緹，以擠花意象珍珠項鍊，口味酸甜迷人，售價250元。即日起至5月12日，購買6吋總統夫人，即贈草莓香緹。

▲台北遠東香格里拉母親節限定的「紫薯芋您」長條蛋糕。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉

今年推出4款母親節限定蛋糕，分別是華麗花瓶造型加上粉嫩康乃馨鮮花裝飾的「馨之女王」、如寶石般閃亮的「藍寶石的獻禮」、夢幻花圈造型的「茉莉夫人」以及簡潔優雅的「紫薯芋您」長條蛋糕。即日起至5月12日於飯店一樓The Cake Room販售，售價1580元起至2980元，需3天前預訂。

▲台北文華東方酒店母親節限定蛋糕「花漾之愛」。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店

台北文華東方酒店也推出母親節限定蛋糕「花漾之愛」，以清爽的接骨木洋梨奶霜與柚子洋梨醬為基底，層層疊上玫瑰草莓蛋奶醬、葡萄柚杏仁脆餅和柚子巧克力脆片，最後再以手工精製的花束造型巧克力裝飾其上。小蛋糕350元，7吋2680元，另還可搭配康乃馨花束或手工馬卡龍等禮盒組。

▲新竹喜來登母親節限定蛋糕「春日香荔」。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登

即日起至5月12日於「大廳酒吧」推出母親節限定蛋糕「春日香荔」，以荔枝輕慕斯及白桃香檳輕慕斯，夾入莓果香檸果餡、杏桃柑橘庫利及法式杏仁蛋糕。原價1080元，4月30日前預訂並完成付款享88折。

▲台南晶英母親節蛋糕「康乃馨花盆」。（圖／台南晶英提供）

台南晶英酒店

西點主廚研發3款母親節蛋糕，首款「康乃馨花盆」以帶有神聖之花美譽的粉色康乃馨為靈感，海綿蛋糕包裹紅心芭樂果凍與慕斯內餡，5吋售價1080元。「媽嬤的珠寶盒」使用法國Weiss巧克力，復刻媽媽梳妝台的珠寶盒，盒中盛裝草莓、覆盆子及檸檬柚子3種巧克力球，每盒1680元。「摯愛」香綿蛋糕體夾著由覆盆子與紅醋栗製成的果凍，搭佐清香綿密的茉莉花風味烤布蕾，7吋售價1380元。

▲台南大員皇冠假日酒店母親節蛋糕「草莓甜心」。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

台南大員皇冠假日酒店

母親節推出2款蛋糕，每款1280元。「草莓甜心」（6吋）以蜂蜜海綿蛋糕為主體，夾心內含香草卡士達、新鮮草莓和自製草莓醬，表層覆蓋清香不膩的香草香緹，並裝飾著新鮮草莓和藍莓；「濃情巧心」（6吋），以古典巧克力蛋糕為底，加入了巧克力甘納許，覆蓋一整片巧克力片，上面裝飾著巧克力球、生巧克力。4月30日前完成預購並付清款項者，享85折優惠。

▲漢來糕餅小舖＆日日烘焙坊聯手推出「百韻」母親節蛋糕。（圖／漢來美食提供）

漢來美食

4月19日至5月12日期漢來美食以「女王花境Queen’s Garden」為設計主軸，推出「百韻」與「葚情」2款母親節蛋糕，分別以清香的烏龍茶慕斯搭配野薑花巧克力；以及果香馥郁的桑葚果醬及莓果妝點成花園般外觀的鮮奶油蛋糕。台北漢來飯店日日烘焙坊、高雄漢來飯店糕餅小舖同步販售，2款6吋蛋糕售價均為1380元，4月30日前下載《來美食APP》領取優惠券並完成預訂，即享早鳥優惠價1200元。

▲高雄萬豪酒店母親節限定「花漾．甜心」蛋糕。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店1樓的「M烘焙坊」4月20日至5月12日推出3款母親節限定蛋糕。第1款「花漾．甜心」選用台灣在地火龍果、百香果及檸檬等多樣水果，搭配綿密滑順的慕斯蛋糕；第2款「伊思蕾」以口感輕柔的杏桃慕斯為基底，夾藏最適合夏季的酸爽百香果泥；第3款「璀璨之星」以紅寶石巧克力製作而成，內含櫻桃果泥、綜合水果餡及開心果果醬。母親節蛋糕每款定價1080元起，4月30日前預購享有早鳥9折優惠。

▲Lady M母親節推出草莓生奶油千層。（圖／Lady M提供）

Lady M

Lady M在母親節檔期再度推出6吋草莓生奶油千層，將千層結合海綿蛋糕、打造豐富口感，並加入酸甜的草莓生奶油與香濃卡士達，佐以新鮮草莓片、草莓覆盆子果泥，最上面再灑上白色珍珠糖點綴。即日至4月28日起限量預購，6吋售價1900元。

▲朗芙法式甜點-蜜桃草莓夏洛特蛋糕。（圖／朗芙法式甜點提供）

La Fruta朗芙法式甜點

黑浮餐飲集團旗下甜點品牌「La Fruta朗芙法式甜點」在母親節推出「蜜桃草莓夏洛特蛋糕」，以傳統的手指餅乾搭配柔軟的伯爵蛋糕，上層裝飾白桃、草莓及藍莓，再以珍珠巧克力和金箔點綴。5月5日前預購價1080元，5月6日起恢為1280元。

▲珠寶盒法式點心坊母親節蛋糕「白色圓舞曲」、「幸運星」。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）

珠寶盒法式點心坊

珠寶盒法式點心坊今年推出2款母親節限定美型蛋糕，茶香系愛心造型「幸運心」（定價1280元/6吋），選用舞間茶心柚香金萱茶製成慕斯與蛋糕，內餡夾入手工曬製柿子果乾、柚香杏仁，底層為杏仁塔皮；果香系純白優雅造型「白色圓舞曲」（定價1580元/6吋），主體是橙花白乳酪慕斯，搭配優格甘納許、柑橘檸檬餡及香橙柑橘奶餡，底層則是杏仁海綿蛋糕與百香果脆餅。

▲「普諾麵包坊．忠孝店」推出「馨花開」母親節蛋糕。（圖／普諾麵包坊提供）

普諾麵包坊．忠孝店

普諾麵包坊．忠孝店推出「馨花開」節慶限定蛋糕，以自然原色的紅寶石露比巧克力淋面，包裹艷紅慕斯及自製的梅香果凍，再以綿密乳酪與酥脆餅乾鋪底，最後以特製立體粉色康乃馨點綴蛋糕，即日起至4月30日前預訂付款，5月3日至12日取貨，原價1080元，早鳥優惠限定972元。

▲起士公爵母親節推出「青春波妞乳酪蛋糕」。（圖／起士公爵提供）

起士公爵

起士公爵推出母親節限定款「青春波妞乳酪蛋糕」，以覆盆子乳酪蛋糕體為基底，加入蔓越莓乾與蘋果丁，切開蛋糕，中層是原味生乳酪。最上層的白木耳冰沙凍，是以覆盆子及白木耳露結合而成的浪漫粉色淋面，最後撒上玫瑰花瓣點綴。 6吋售價1680元。

▲一禮烘焙母親節檔期推出「莓好時光」限定蛋糕。（圖／六福旅遊集團提供）

一禮烘焙

一禮烘焙母親節檔期推出「莓好時光」限定蛋糕，選用法國頂級奶油為基底，並以手工揉製而成的法式甜派皮，夾入法式杏仁餡與酸甜法式奶露，再層層堆疊草莓、藍莓與奇異果，最後點綴法國法芙娜巧克力和金箔。6吋售價780元。