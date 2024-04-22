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歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好

文／七逗旅遊網、 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號不僅提供優質全方位服務，還有多元娛樂活動和各式美食無限享用，更規劃了沖繩跳島4、5天及日韓雙城跳島6天航程組合。純義大利度假風情適合全齡遊客參與，不但要讓你吃得好、住得好，更要玩得好。

▲▼歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好。（圖／業者提供）

▲傍晚時分，在莎倫娜號上欣賞夕陽美景，最是浪漫愜意。（圖／歌詩達郵輪）

▲▼歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好。（圖／業者提供）

▲潘神Disco霓光交錯，是個浪漫的復古舞廳。（圖／歌詩達郵輪）

來到船上，就卸下所有武裝吧！和好友一起歡唱跳舞，喝個小酒是最開心的事。船上有各式特色舞廳酒吧，也都有著動人的羅馬神話故事。以「牧神―Pan」為故事背景的潘神Disco充滿迷幻炫目的聲光效果，最適合年輕朋友來杯雞尾酒，隨著優雅流暢的爵士樂慢慢起舞！

▲▼歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好。（圖／業者提供）

▲小朋友穿上船長制服充當「一日小船長」，和同齡朋友一起探索大海。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號上有專為小朋友設置的思高兒童俱樂部，在這裡可以結識同齡朋友一同嬉戲，而且還規劃了「一日小船長」、「一日小公主」等各種主題活動，讓小朋友從活動中有更深入的學習與體驗。

▲▼歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好。（圖／業者提供）

▲透過健身房的專業教練和課程，可協助有效雕塑身型。（圖／歌詩達郵輪）

船上美食太多！不用擔心吃太好，船上有許多休閒娛樂設施和活動，不僅照顧你的胃，也照顧你的健美身材。想要慵懶照顧美肌，Solemio水療中心將為你提供經典義式SPA服務，也可以到健身房請健身教練指導正確有效的健身方式鍛鍊燃脂，或報名參加舞蹈課程，也是維持身材的好方法。

▲▼歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好。（圖／業者提供）

▲演出者高超的歌聲與舞技在高質感的聲光映襯下，讓人讚嘆。（圖／歌詩達郵輪）

阿波羅大酒吧是莎倫娜號上的活動俱樂部，有現場音樂演奏、有歡樂無限的舞蹈教學，從清晨到午夜都有不同安排；在宙斯大劇院裡，每天都有各種世界頂級大秀在此演出，極具藝術感官的表演，搭配高質感的燈光音效，讓觀眾大飽眼福。

▲▼歌詩達莎倫娜號　基隆港出發吃好玩好。（圖／業者提供）

▲壽司吧小酒館，有各種日式料理，提供道地的日本體驗。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號上的美食全天候供應，除了經典義式料理，還有日式、美式、中式等各國美食，隨時滿足老饕的味蕾。在海上壽司吧有握壽司、卷壽司和生魚片等日式美味料理，如果想外帶邊賞風景邊用餐也是可以的唷。

搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號盡享義大利的熱情與浪漫，下船遊訪沖繩、宮古島、石垣島、福岡、長崎、鹿兒島或濟州島，體驗各個海島的魅力風情， 多樣化的旅遊體驗，為你留下最難忘的夏季。目前7、8月限定航次，艙房有限、即將額滿，錯過再等一整年！

更多資訊
歌詩達遊輪官網 https://reurl.cc/xLmO31
歌詩達遊輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達郵輪 莎倫娜號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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