海上義式風情遊　4900元起CP值超高

文／七逗旅遊網、 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號有最精彩的娛樂活動、高質感的表演感官體驗，和世界各國美食。想體驗純義式優質服務、享受最道地義式美食、感受義式浪漫與熱情，莎倫娜號將帶給你最經典的義式海上行旅，而且最低只要4,900元起，便能暢玩日、韓，性價比超高！

▲莎倫娜號帶給你最道地的義式享樂（圖／歌詩達郵輪）

▲世界級的表演秀要讓旅客大飽眼福。 （圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號上娛樂活動豐富多元，除了舞廳、酒吧舉辦趣味猜謎、主題之夜等，在宙斯大劇院還有炫目的魔術表演、經典音樂劇和馬戲雙人雜技表演等，不僅有高質感的聲光效果，更具藝術感官體驗。

▲由三位米其林摘星主廚帶領的「Casanova」餐廳，帶來最馥郁的舌尖饗宴。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號是個全天不打烊的星級美食天堂，不僅有最純正的義大利餐飲，更有米其林主廚設計菜單的「Casanova」餐廳、壽司吧、美式海灘街，帶來世界各國美食，滿足美食愛好者挑剔的味蕾。

▲在甲板上跑步，一邊享受陽光、一邊欣賞海景，是種享受。（圖／歌詩達郵輪）

吃完美食，如果有罪惡感，可以前往船上的健身房、泳池游泳或是甲板運動一下。在郵輪甲板一方，有多功能運動場，可以和好友或家人一起打場籃球、網球或足球，如果一個人，也可以自行跑步，一邊欣賞海景，一邊享受汗水淋漓的暢快感。

▲莎倫娜號上的Casino有各式博奕遊戲體驗。（圖／歌詩達郵輪）

在莎倫娜號上，每個人都能找到屬於自己的樂趣，在海景SPA靜享寧靜放鬆身心、在麗都夜間星空劇院看電影、也可以到Casino試試手氣，小賭怡情，在這海上賭場盡享遊戲樂趣。

▲郵輪套房和全景套房只要走出房間就能靜享一片無敵海景。（圖／歌詩達郵輪）

白天上岸遊覽觀光勝景，回到船上盡情體驗各項好玩的遊戲活動，當然需要有個舒適的艙房。船上有各式艙房規劃，歐陸風格設計，可依照乘客需求，擁有舒適的空間和休憩體驗。

今年夏天不用花大錢就能擁抱義大利，歌詩達莎倫娜號將讓你沉浸於義大利風采中，遊訪日、韓，感受歐、亞旅遊風情。目前7、8月限定航次，艙房有限、即將額滿，錯過再等一整年！

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