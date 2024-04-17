開幕前2天買一送一！這一小鍋4月台中、新北連開2家店

▲這一小鍋4月台中、新北連開2家店。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團加快展店腳步，旗下「這一小鍋」台中大魯閣店及永和保平店，分別於4月18日、20日陸續開幕，首兩天都推出買一送一優惠，第三天和第四天則有第二鍋半價。

這一小鍋主打個人鍋，湯頭口味以亞洲風味為研發重點，將各地經典湯頭創新呈現，有石頭鍋、頤心菌菇鍋、御膳麻辣鍋、源味大骨鍋、絲滑麻奶鍋及老火湯等。用餐方式先選湯底，再依個人喜好決定肉品主餐，價格298元起，另外還有各式單點食材。

▲這一小鍋永和保平店與85℃攜手合作，一樓為85℃，而二、三樓則火鍋餐廳。

這一小鍋4月有兩家新分店，台中大魯閣店4月18日開幕，而永和保平店則是4月20日登場，兩家分店開幕首兩天，在Facebook或Instagram上打卡或發佈限時動態，即可享有買一鍋送一鍋的優惠，每日限量午、晚餐各50組；第三和第四天則可享有第二鍋半價。

此外，這一小鍋永和保平店與85℃攜手合作，一樓為85℃，而二、三樓則火鍋餐廳，希望透過複合式店型的運營，有效整合集團品牌，發揮群聚效應。開幕首四天，加碼推出任選單人鍋物套餐，即可獲得85℃飲品買一送一券，送完為止。

▲馬辣集團旗下7個火鍋與燒肉品牌，4月15日起推出平日下午「吃爆3小時」免加價方案。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣集團聯合旗下熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，自4月15日至5月31日，周一到周五2位成人以上同行，下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從2小時延長至3小時，不怕吃不飽。