▲座落苗栗縣大湖鄉的「巧克力雲莊」，是全台首座以巧克力為主題的莊園，現在正佈滿粉紅花旗木。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

現在來苗栗能看到四月櫻花！座落苗栗的巧克力雲莊，現在園區裡的花旗木正盛開中，花旗木又有「四月櫻花」之稱，放眼望去是整片粉色有夠夢幻，而除了賞花之外，巧克力雲莊還有溫泉住宿、景觀餐廳以及販售各式巧克力，其中，還能吃到超特別的巧克力烤雞。

位於苗栗縣大湖鄉的「巧克力雲莊」是全台第一座以巧克力為主題的莊園，在這裡不僅可以體驗巧克力DIY、購買各種巧克力甜點、伴手禮等，還規劃溫泉客房，分為雙人房以及樓中樓四人房，每間房皆有獨立湯屋，讓旅客能好好享受。

▲▼雙人房、四人房通通都有獨立湯池。（圖／記者周姈姈攝）



不僅如此，巧克力雲莊還有四面環山的景觀餐廳，且提供的餐點也非常特別，選用可可入菜，像是「巧克力紅酒牛腩」，使用紅酒、巧克力、香料加上獨門配方熬煮而成，另一道「巧克力香烤雞」，店家遠赴厄瓜拉多學習製作沾醬，搭配軟嫩多汁的烤雞，滿足旅客的味蕾。

▲巧克力雲莊有四面環山的景觀餐廳，能一邊享用美食一邊眺望山景。（圖／巧克力雲莊提供，以下皆同）



▲景觀餐廳提供以可可入菜的特色餐點，此為巧克力烤雞，以鮮嫩多汁的烤雞搭配濃郁的特製巧克力醬。

除了住宿、吃美食之外，現在來巧克力雲莊還能賞花！擁有「四月櫻花」之稱的「花旗木」現正盛開中，巧克力雲莊佈滿一整片粉色，粉嫩嫩的小花朵點綴在樹枝上，看上去非常療癒，花期預計至5月中，趕快安排苗栗小旅行了。

▲巧克力雲莊現在正迎來花旗木盛開，預計花期至5月中。

▲花旗木又有「四月櫻花」之稱，樹枝上開滿粉色小花超夢幻。