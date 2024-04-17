ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

苗栗「巧克力雲莊」花旗木開了　還能泡湯、吃巧克力烤雞

▲▼苗栗縣大湖鄉 巧克力雲莊。（圖／巧克力雲莊提供）

▲座落苗栗縣大湖鄉的「巧克力雲莊」，是全台首座以巧克力為主題的莊園，現在正佈滿粉紅花旗木。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

現在來苗栗能看到四月櫻花！座落苗栗的巧克力雲莊，現在園區裡的花旗木正盛開中，花旗木又有「四月櫻花」之稱，放眼望去是整片粉色有夠夢幻，而除了賞花之外，巧克力雲莊還有溫泉住宿、景觀餐廳以及販售各式巧克力，其中，還能吃到超特別的巧克力烤雞。

位於苗栗縣大湖鄉的「巧克力雲莊」是全台第一座以巧克力為主題的莊園，在這裡不僅可以體驗巧克力DIY、購買各種巧克力甜點、伴手禮等，還規劃溫泉客房，分為雙人房以及樓中樓四人房，每間房皆有獨立湯屋，讓旅客能好好享受。

▲▼苗栗「巧克力雲莊」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼雙人房、四人房通通都有獨立湯池。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼苗栗「巧克力雲莊」。（圖／記者周姈姈攝）

不僅如此，巧克力雲莊還有四面環山的景觀餐廳，且提供的餐點也非常特別，選用可可入菜，像是「巧克力紅酒牛腩」，使用紅酒、巧克力、香料加上獨門配方熬煮而成，另一道「巧克力香烤雞」，店家遠赴厄瓜拉多學習製作沾醬，搭配軟嫩多汁的烤雞，滿足旅客的味蕾。

▲▼苗栗縣大湖鄉 巧克力雲莊。（圖／巧克力雲莊提供）

▲巧克力雲莊有四面環山的景觀餐廳，能一邊享用美食一邊眺望山景。（圖／巧克力雲莊提供，以下皆同）

▲巧克力香烤雞。（圖／巧克力雲莊提供）

▲景觀餐廳提供以可可入菜的特色餐點，此為巧克力烤雞，以鮮嫩多汁的烤雞搭配濃郁的特製巧克力醬。

除了住宿、吃美食之外，現在來巧克力雲莊還能賞花！擁有「四月櫻花」之稱的「花旗木」現正盛開中，巧克力雲莊佈滿一整片粉色，粉嫩嫩的小花朵點綴在樹枝上，看上去非常療癒，花期預計至5月中，趕快安排苗栗小旅行了。

▲▼苗栗縣大湖鄉 巧克力雲莊。（圖／巧克力雲莊提供）

▲巧克力雲莊現在正迎來花旗木盛開，預計花期至5月中。

▲▼苗栗縣大湖鄉 巧克力雲莊。（圖／巧克力雲莊提供）

▲花旗木又有「四月櫻花」之稱，樹枝上開滿粉色小花超夢幻。

關鍵字： 巧克力雲莊 苗栗旅遊 賞花旅遊 花旗木 賞花景點 苗栗景點 苗栗打卡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366