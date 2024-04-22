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超舒服開箱！睡「空中沙發」飛往紐西蘭　不限艙等暢飲酒吧、爽吃零食

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲屢獲獎項的紐西蘭航空經濟艙「空中沙發」，非常適合個人、情侶、夫妻、家庭、朋友一起享受。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／紐西蘭報導

在經濟艙也能爽爽躺！記者這次開箱紐西蘭航空「經濟艙－空中沙發」體驗，飛行過程中能完全躺平，一覺醒來就到紐西蘭馬上開玩，且機上的餐飲、酒水超級豐富，除了最基本的2餐機上餐之外，還能無限暢飲各種紅／白酒、啤酒、調酒以及無限爽吃零食，有得吃也有得喝，讓旅客留下最滿足的飛行回憶。

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「紐西蘭航空」屢獲年度最佳經濟艙、機上服務及餐飲最高獎項以及最佳航空公司大獎等各式獎項，目前唯一台北直飛奧克蘭，每周三班，晚上18:30出發，航程時間約11個小時，而紐西蘭航空長途航班主要分為經濟艙、豪華經濟艙以及豪華商務艙，其中，經濟艙獨有的空中沙發能直接躺平。

▲▼紐西蘭航空。（圖／紐西蘭航空提供）

▲紐西蘭航空目前唯一台北直飛奧克蘭，每周三班，晚間18:30出發，航程約11小時，一覺醒來就到紐西蘭。（圖／紐西蘭航空提供）

紐西蘭航空經濟艙最著名的就是「空中沙發」（Economy Skycouch），號稱平民版商務艙，整個經濟艙只有14組空中沙發，直接讓乘客一路躺到紐西蘭！空中沙發由經濟艙一排內的三個座位組合而成，並設有額外腳踏，可升起至60度作為腳凳，或是完全升起至90度，將三個座位變成一張平躺沙發，空服員會幫忙鋪床，擺設專屬床墊、枕頭以及絨毛毯，讓乘客能完全躺平，即使遇到氣流不穩，乘客只要繫好空中沙發專屬安全帶，一樣能保持睡眠姿勢，安穩一覺到天亮。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲空中沙發為乘客在經濟艙就能擁有的小確幸，無需全價購買3個座位，就能享受由3個座位組成的沙發空間。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲乘客能完全在空中沙發上躺平。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲經濟艙也能無限享用酒類、飲品、零食。（圖／記者周姈姈攝）

而紐西蘭航空在一般經濟艙的座椅配備也十分用心，採用薄型流線靠背設計，傾斜角度可達5英吋，空間更為寬敞，且只要是搭乘經濟艙的所有乘客，每人行李託運額度都能享2件23KG行李。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲經濟艙座椅採用薄型流線靠背設計，讓乘客能擁有更寬敞的座椅空間。（圖／記者周姈姈攝）

如果更有預算，可以選擇「豪華經濟艙」，該艙等的座椅配備寬闊扶手以及伸展式腳踏，加上座椅能傾斜的空間更大，搭配專屬枕頭，坐起來相當舒適，且還贈送用品包，內有襪子、牙刷、牙膏、身體乳霜、耳塞等，還可享貴賓登機手續、優先登機以及優先領取行李等福利。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲「豪華經濟艙」配備寬闊扶手以及伸展式腳踏，座椅能傾斜的空間更大。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲「豪華經濟艙」贈送的用品包，內含身體乳霜、牙刷、牙膏、襪子、耳塞。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲透過豪華經濟艙座椅配備的大螢幕，也能無限點選酒類、飲料及零食。（圖／記者周姈姈攝）

再來則是「豪華商務艙」，所有座位皆為豪華真皮扶手座椅，可調整成平躺睡床，搭配記憶型泡膠床墊、羽絨被及2個大棉枕，不管是坐著或躺著都舒服，且全都享有走道旁的便利位置，還能獲得個人用品包，並享有貴賓登機手續、優先登機、使用貴賓室及行李優先等多重好康。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲「豪華商務艙」所有座椅皆能調整成平躺睡床，且都是靠走道的位置。（圖／記者周姈姈攝）

最重要的是，不管搭乘任何艙等，通通都能享用精緻的餐點、飲品與酒類！記者實際體驗，每次搭乘時的機上餐都不同，可選中式餐點或西式餐點，餐點皆會搭配麵包、沙拉、甜點，非常豐盛，如果突然嘴饞，只要透過座位的螢幕就可以點選想吃的零食，無限吃到爽，完全不怕餓到，還能點選各式飲品，例如果汁、咖啡、汽水等。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為經濟艙機上餐，能吃到主餐搭配麵包、沙拉以及甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為豪華經濟艙餐點，能吃到開胃菜、主餐、現烤麵包以及甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空。（圖／記者周姈姈攝）

▲紐西蘭航空不限艙等，零食、飲料、酒類通通無限享用。（圖／記者周姈姈攝）

更特別的是，紐西蘭航空根本是24小時不打烊「空中酒吧」，所有紅酒、白酒、威士忌、伏特加與啤酒，通通都能免費喝到爽，除了能透過螢幕點選之外，空服員也經常會拿著紅酒或白酒，熱情詢問旅客「要不要來一杯呢？」；另外，也提供大家一個機上點調酒的訣竅，只要使用螢幕選擇伏特加，接著就能選擇是否要加可樂、檸檬汁等選項，搭配好自己喜歡的組合，細細品味，盡情享受這段最Chill的飛行時光。

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▲▼紐西蘭航空。（圖／記者周姈姈攝）

▲紐西蘭航空提供各式紅白酒、啤酒、調酒、飲料等，且空服員超熱情，隨時都會拿著紅白酒問乘客「要不要再喝一杯呢？」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼紐西蘭航空。（圖／記者周姈姈攝）

▲搭乘紐西蘭航空也能爽喝調酒！只要透過螢幕點選伏特加，就能額外再選是否要加可樂、檸檬汁等選項，輕鬆完成屬於自己的調酒。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 紐西蘭航空 空中沙發 開箱 紐西蘭旅遊 大洋洲旅遊 經濟艙

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