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等到了！　「GODIVA巧克力霜淇淋買1送1」爽吃2天

▲GODIVA。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA霜淇淋限時2天買1送1。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

等了4年！比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」的「霜淇淋買1送1」終於回來了，本周末限時2天於全台指定21間門市爽吃「巧克力霜淇淋買1送1」，且開放口味任選，趕緊先筆記時間。

▲▼GODIVA霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲巧克力霜淇淋還撒了手工巧克力刨花捲片增添濃郁口感。

GODIVA睽違4年再度推出「霜淇淋買1送1」優惠，4月20日、4月21日限時2天開吃，並開放3口味任選，包括黑巧克力霜淇淋、白巧克力霜淇淋及綜合口味霜淇淋，且提供現場直接多吃1支或領取霜淇淋兌換券1張2選擇，兌換券須於2024年6月16日換完，各門市數量有限、售完為止；其霜淇淋是嚴選比利時進口巧克力製成，還能吃到各自代表的純手工巧克力刨花捲片，更添濃郁口感。

霜淇淋買1送1門市共有21家，包括台北微風廣場1F、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO復興B3F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B1F、林口三井1F；桃園華泰2F、台茂1F；新竹大遠百B2F、遠東巨城1F；台中大遠百B2F、台中新光三越B2F、台中Lalaport 1F；台南南紡購物中心B1F、新光三越西門B2、台南三井1F；高雄漢神百貨B3F、漢神巨蛋B1F、SKM Park 1F。

▲▼CoCo檸檬奇遇桔。（圖／CoCo提供）

▲CoCo檸檬奇遇桔今天第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

另，炎熱天氣肯定也要來杯消暑飲品解渴，CoCo今（17）日祭出限時1天「大杯檸檬奇遇桔第2杯10元」超殺優惠，該飲品是選用檸檬搭配奇亞籽、蜜香凍，再放進金桔、話梅增添口感，酸甜滋味夏天喝超過癮，提醒須於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，優惠券也限今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

關鍵字： 美食情報 美食雲 GODIVA 買1送1 霜淇淋 CoCo

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