揪團喝！　CoCo「指定飲品第2杯10元」今天限定搶

▲CoCo檸檬奇遇桔今天第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今天揪同事、朋友一起喝！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，今（17）日限時1天祭出「檸檬奇遇桔第2杯10元」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周三好友日祭出「大杯檸檬奇遇桔第2杯10元」超殺優惠，該飲品是選用檸檬搭配奇亞籽、蜜香凍，再放進金桔、話梅增添口感，酸甜滋味夏天喝超過癮，今（17）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲可不可最新2款聯名飲品今天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

另，可不可熟成紅茶近日也推出2款全新聯名飲品，其中，「紅玉熟成」是日月潭紅玉紅茶結合經典熟成紅茶的組合，香氣十足，而「茉玉春蘋」則選用紅玉熟成結合蘋果汁，再加上茉莉茶凍配料，茶果香濃郁又有咀嚼口感。

為慶祝新品上市，今（17）日使用外送平台「Uber Eats」下單，爽喝「紅玉熟成」、「茉玉春蘋」可享「同品項大杯買1送1」優惠，每筆訂單最多買3送3，數量有限，優惠組數售完為止。