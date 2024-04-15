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福隆沙雕季藏洋蔥！「台灣加油作品」曝光　鼓勵台人走出地震傷痛

▲「2024福隆國際沙雕藝術季」有兩位日籍沙雕師為了感謝台灣曾對日本伸出援手，於現場創作「台灣加油」作品，日本沙雕師與作品合照；左：保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、右：林真理(HAYASHI MARI)。（圖／福容大飯店提供）

▲有兩位日籍沙雕師為了感謝台灣曾對日本伸出援手，於現場創作「台灣加油」作品，鼓勵台灣人能早日脫困，重建家園。（圖／福容大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2024福隆國際沙雕藝術季」將於5/31開幕，國內外沙雕師們從3月起進行創作，4/3更遇上花蓮外海7.2級大地震，同樣受地震侵襲的日本，有兩位沙雕師為了感謝台灣曾在311地震時對日本伸出援手，於福隆現場創作「台灣加油」作品，鼓勵台灣人能早日脫困，重建家園。

▲「2024福隆國際沙雕藝術季」有兩位日籍沙雕師為了感謝台灣曾對日本伸出援手，於現場創作「台灣加油」作品，日本沙雕師與作品合照；左：保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、右：林真理(HAYASHI MARI)。（圖／福容大飯店提供）

▲日籍沙雕師今天完工，目前他們已離開台灣。（圖／福容大飯店提供）

一年一度旅遊盛事「2024福隆國際沙雕藝術季」將在5/31開展，在此之前，福容大飯店透露，日本沙雕師保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、林真理(HAYASHI MARI)也參與這次的沙雕創作，4/3當天早上，兩位日籍沙雕師剛好準備開工，卻突然遇到地震來襲，當時人員先行撤離。

▲「2024福隆國際沙雕藝術季」有兩位日籍沙雕師為了感謝台灣曾對日本伸出援手，於現場創作「台灣加油」作品，日本沙雕師與作品合照；左：保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、右：林真理(HAYASHI MARI)。（圖／福容大飯店提供）

▲▼「台灣加油」沙雕正面是中日文字的台灣加油，背面則由漢字寫下對台灣人的支持與祝福，左右兩側則以台灣藍鵲與日本國鳥「綠雉」兩種國家特有種鳥類為主題。（圖／福容大飯店提供）

▲「2024福隆國際沙雕藝術季」有兩位日籍沙雕師為了感謝台灣曾對日本伸出援手，於現場創作「台灣加油」作品，日本沙雕師與作品合照；左：保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、右：林真理(HAYASHI MARI)。（圖／福容大飯店提供）

為了感謝台灣曾經對於日本伸出援手，因此特地創作「台灣加油」作品。其中，保坂俊彥參加福隆沙雕藝術季已超過10年，在2011年的311大地震後，台灣對於日本的賑災協助是全球第一，當年也曾製作過謝謝台灣的沙雕，感謝台灣人民的支持。

保坂俊彥表示，「311那年造成宮城縣東松島市成為嚴重的地震災區，也讓許多人因此不幸喪命於此，而台灣則非常積極的投入賑災行列，不論是行動或是金錢都給日本人相當大的幫助，因此當年做了一個謝謝台灣的沙雕；而今年台灣也遇到了大地震，希望能透過藝術作品的力量，傳達日本支持台灣的意念，也相信台灣會突破困境，重新站起。」

▲「2024福隆國際沙雕藝術季」有兩位日籍沙雕師為了感謝台灣曾對日本伸出援手，於現場創作「台灣加油」作品，日本沙雕師與作品合照；左：保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、右：林真理(HAYASHI MARI)。（圖／福容大飯店提供）

▲「台灣加油」沙雕由左：保坂俊彥(HOSAKA TOSHIHIKO)、右：林真理(HAYASHI MARI)共同完成。（圖／福容大飯店提供）

「台灣加油」沙雕正面是中日文字的台灣加油，背面則由漢字寫下對台灣人的支持與祝福，左右兩側則以台灣藍鵲與日本國鳥「綠雉」兩種國家特有種鳥類為主題，透過藍鵲與綠雉，象徵日本與台灣的連結，期待再次起飛翱翔的信心永不熄滅。

實際上，今年福隆國際沙雕藝術季主題為LINE FRIENDS，旗下IP「LINE FRIENDS」、「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」等超過40個卡通形象，變身40座黃金沙雕造型，讓一家大小沈浸在熊大、兔兔、莎莉包圍的沙雕樂園，享受萌力噴發的夏日午後。

2024福隆國際沙雕藝術季
活動日期：5/31-10/13
開放時間：08:00-18:00
活動地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

關鍵字： 新北市旅遊 福隆區旅遊 沙雕 2024福隆國際沙雕藝術季 0403大地震 台灣加油沙雕 福容大飯店福隆

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