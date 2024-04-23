漫步白雪中！雲林免門票「賞桐景點」悄悄綻放　花期還有市集逛

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

戀戀四月雪，2024雲林的桐花也悄悄綻放啦！雲林賞桐好去處「荷苞山桐花公園」，荷苞山桐花公園佔地寬廣，入園免門票。開放式的休閒公園，春夏也是座人氣的雪森林。荷苞山桐花公園綠意盎然，到處是樹林小徑，桐花季來訪時，可以欣賞滿片的桐花美景，花季期間還會有公園市集可以遊逛覓食，再搭配古坑景點一日遊更充實。

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交通方式＆停車資訊

每年的春天夏季就是賞花的好時機，台灣各地花期接棒賽，百花開爭奇鬥豔，滿分年初就追了櫻花、海芋田和繡球花，還有玫瑰花、紫藤花，以及紫色薰衣草，每年的4至5月，就是油桐花綻放的季節，這一站，咱們來到彰化荷苞山桐花公園。

開車來訪的朋友，可直接導航地名即達。搭車旅人，可搭台灣好行或台西宮運來訪，荷苞山桐花公園入口處就是站牌唷！無論是想開車還是搭車來賞桐都很方便。

門票資訊

荷苞山桐花公園是免門票的開放式公園，開車接近時，就能看到公園一片片的白色花景，滿分當天也迫不及待的想入園賞花取景啦，看著滿分笑容滿面，就知道當下有多興奮。

荷苞山桐花公園

來到荷苞山桐花公園，按慣例先與地標合影，都特別來賞桐花一定要拍，因為有圖有真相，而這地標超有人氣，滿分拍照時還得耐心等候。請旅人留意唷，公園裡僅能步行漫遊，車輛是不可以進入的，也不能亂停車。

導覽地圖

上圖為荷苞山桐花公園的導覽地圖，園區佔地寬敞，有許多條賞桐步道，搭配登山步道，全程要步行約90分鐘。朋友們可以體力時及來安排遊園賞桐，公園裡也有規畫遊客中心、舞台和洗手間，滿分覺得整個公園的設施還蠻完善的。

花季小市集

假期的荷苞山桐花公園相當熱鬧，尤其現在又到了桐花季，更是人車踴躍呀！當天公園的樂活廣場上還有不少美食小餐車，很像小型公園市集，旅人來公園散步也能覓食。



貪食的滿分，都還沒開始健走，就先來份滷豆乾，話說要先吃飽才有體力，所以滿分就先覓食。當天買了一份滷豆乾、仙草茶，還有小米甜甜圈，老實說，看似不起眼的小餐車，餐食還蠻好吃的，聽老闆說，目前僅有花季期間，才會有市集唷！

桐花步道

小吃完食後，滿分便開始漫遊荷苞山桐花公園，滿分來訪時，正是油桐花初開的時節，桐花綻放好迷人，雖說這裡的桐花樹都長的好高，但抬頭能欣賞一整片的桐花，真的很漂亮。

唯美的綠林步道，在這漫遊賞桐讓人格外放鬆，而且不時有微風吹來，桐花落在身上也很浪漫，滿分當天拾起地上的桐花，白色的五瓣桐花美極了！荷苞山桐花公園的綠林步道沿途有桐花的介紹，桐花季是台灣每年都被追花賞景的季節。

最佳賞桐步道

荷苞山桐花公園每條綠林小徑都是賞桐步道，園區空氣清新，來這親近大自然也很不錯。仔細觀察，當天的階梯步道都變成桐花花毯了，走在桐花花毯的滿分，也像是在踏雪尋桐呀，要是逛累了，就找個涼亭稍作休息吧。

公園的涼亭也是賞花的好地方，因為涼亭位置較高，剛好能與桐花樹一般高，可惜的是，當天靠近涼亭的桐花還不夠茂密，要是待桐花盛開，想必涼亭會是最佳的取景點。沿著公園步道的路線再往上移動，這一區也是荷苞山桐花公園的觀景台，站的愈高，能看到的景觀就愈寬廣，放眼賞桐，還能帶到彰化的城市風光唷！

旅遊心得

當桐花盛開，蝴蝶蜜蜂自然就來，滿分和凱文特別來賞花，也收錄不少漂亮美圖，來荷苞山桐花公園追桐花，令人賞心悅目，當天也收錄不少與桐花合影的優美相片。

當然！多少因為桐花開得不夠茂密而覺得遺憾，荷苞山桐花公園佔地真的大，整個公園都是桐花樹，相信再過一兩周，待桐花爆炸滿開的時刻，荷苞山桐花公園一定會像雪景般的動人吧！

荷苞山桐花公園

地址：雲林縣古坑鄉荷苞村

營業時間：24小時開放

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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