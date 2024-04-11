捕捉浪漫四月雪、享在地、食當季！彰雲嘉「桐花祭」亮點一次看

▲「美好彰化幸福桐遊」桐花祭即將展開。（圖／彰化縣政府提供）

記者胡至欣／整理報導

四月桐花五月雪，想要感受晚春涼夏的勃勃生機，來趟中臺灣小旅行正是時候！彰化、雲林、嘉義市的桐花祭都在本周末登場，系列活動豐富多元，讓你捕捉桐花白雪紛飛浪漫景致的同時享在地、食當季，還沒安排行程的不妨參考看看。

▲芬園挑水古道是全國票選賞桐第一名的賞花地點。（圖／彰化縣政府提供）

● 彰化縣

2024「美好彰化幸福桐遊」桐花祭於4/13-4/28盛大展開，精彩活動將在芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄、彰化市福田社區、員林市藤山步道五大賞桐景點進行。

今年推出開幕式暨伯公祭儀、挑水趣味體驗、桐花饗宴－不插電音樂演出、挑水古道實境解謎、挑水桐聚道、桐花同樂－串聯集章、桐花古道市集、桐花小旅行、德興社區一同賞桐去、白色油桐浪漫白頭牽手桐遊、客底遊員林相遇桐樂會、桐心協力賞桐遊童趣、騎單車童言桐語遊客庄、桐遊彰化客庄小旅行一日遊、賞桐接駁車等14場活動。

▲挑水趣味體驗。（圖／彰化縣政府提供）

「挑水桐聚道」全國票選賞桐第一名的賞花地點芬園挑水古道，以祈花、尋花、花聚、花果4步驟營造儀式感，融入內心感受，期望每年桐花開時相聚首，話情誼。

「桐花同樂－串聯集章」4/13-4/28期間在員林市藤山步道、彰化市福田賞桐園區、芬園鄉德興社區、芬園鄉挑水古道4處蓋章，集滿2處桐花景點加上在挑水市集消費200元，或集滿2處桐花景點加上1場桐花之夜，即可兌換野餐墊1個，限量2,000份。

「挑水趣味體驗」4/20-4/21，10:00-16:00在芬園鄉挑水古道賞桐區現場報名參加，用扁擔挑起水桶，於設定距離往返，即可獲得桐花祭紀念品或文創小物1份，送完為止。

「桐遊彰化客庄小旅行一日遊」自4/13-4/28辦理，規劃芬園線、永靖線、埔心線3條路線，參加費用每人300元，含車資、保險、導覽、DIY、行政雜支、礦泉水、不含午餐。

另在4/20晚上7時、4/21晚上7時、4/28晚上7時30，也分別舉辦「即將成真火舞團」、「唐美雲歌仔戲團」以及「懷舊金曲演唱會」3場桐花之夜，皆為免費觀賞。

為了方便搭乘大眾運輸的遊客到八卦山賞桐花，特別於4/20、21、27、28安排接駁車，每日8:30-16:00從彰化火車站發車，沿途停靠日月山景農場-福田賞桐園區-螢光橋-挑水古道，班距約60分鐘；車票每站均可現場購買，每張20元，當日不限次數搭乘。

▲古坑鄉荷苞山桐花公園桐花已逐漸綻放。（圖／雲林縣政府提供）

● 雲林縣

去年因登革熱疫情一度封閉的雲林縣古坑桐花公園目前已解封，將於4/13、14舉辦「2024雲林古坑-桐聚、心花開」活動。

有浪漫桐花步道，讓遊客來賞花休閒、體驗客家文化外，更結合在地產業最香醇古坑台灣咖啡，來古坑荷苞桐花公園享受浪漫客家風情，品味最簡單、自在的「白桐花黑咖啡」幸福觀光微旅，同時品嘗在地小農美食，並安排街頭藝人、親子互動表演等舞台節目。

▲雲林桐花祭至今邁入第16年。（圖／雲林縣政府提供）

雲林桐花祭至今邁入第16年，累積一定的觀光旅遊量能；因此今年也導入「流動藝術饗宴」，於4/14下午邀請在地傑出表演團體「太日樂集」帶來「讓藝術走入民眾」的高品質藝文演出，串起人與藝術的連結，透過融入地景的沉浸式展演，呈現出雲林客家自然、人文的優雅景致。

除了賞桐活動，周邊還有許多活動與景點：4/19-4/28草嶺石壁「竹博覽會」，體驗竹林的療癒力；4/13-6/9來去華山大埔草嶺石壁探訪螢火蟲，體驗「漫遊螢林 螢光夜讀」。另外，包括萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、綠色隧道、華山休閒農業區、劍湖山、永光故事屋、拼圖公園(古坑哈比屋)等，都值得走訪。

▲圓林仔社區是臺灣中南部最早孕育油桐花並成功開花之區域。（圖／嘉義市政府提供）

● 嘉義市

2024嘉義市桐花祭「憶桐趣」將於4/13起，一連兩日於後庄里圓林仔社區幸福山丘熱鬧登場。

圓林仔社區是臺灣中南部最早孕育油桐花並成功開花之區域，10多年來持續生態保育工作，又導入客家資源，成功納入客家桐花季版圖，每年花季都吸引滿滿人潮搶先感受桐花「四月雪」的浪漫，尤其幸福山丘賞心悅目夢幻美景，近年更是IG打卡夯點。

今年桐花祭再度結合地景，除規畫不插電音樂會、嘉義市客家文化協會等接力演唱，也將舉辦小農文創市集，為全台最早盛開的桐花季增添風采。4/13、14日10:00及14:00，於幸福馬場為集結點，各推出2梯次賞桐生態輕旅行，帶領民眾認識豐富生態及客庄開拓變遷史，採現場免費報名參加。

▲嘉義公園中的石斛蘭也迎來花季。（圖／嘉義市政府提供）

此外，嘉義公園中的石斛蘭也迎來花季，由孔雀園旁大花紫薇樹幹上的石斛蘭開始，接下來大門入口兩側磚牆、4號公廁旁大榕樹、小西湖周邊及3號公廁旁遊戲場的石斛蘭也將逐漸綻放，盛放時如粉紅花瀑自樹梢、磚牆邊傾瀉而下，為百年嘉義公園點綴春意，花期延續到4月底，同為不容錯過的美景。

活動期間09:00-17:00於圓林仔社區入口處將進行汽車管制，汽車臨時停車規劃位置為後庄防汛道路兩側。10:00-17:00備有免費接駁車，接送至福順宮土地公廟前。可下載「愛嘉義APP」，一手掌握公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位資訊。