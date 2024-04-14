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57米海上伸展台、海底龍宮探秘！北海岸6處景點特蒐　度過忘憂時光

▲牛仔莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲猶如秒飛美西的牛仔莊園，提供大份量美式餐點，讓人大快朵頤。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

夏天腳步近，讓人不禁想往北海岸跑，看湛藍大海放空、鑽進山林中深呼吸，抑或到珊瑚貝殼廟見識壯觀海底龍宮隧道，以下精選石門、三芝區景點，玩累了再到海景咖啡廳、猶如秒飛美西的牛仔莊園大啖美食，為身心注入滿滿能量。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼石門的珊瑚貝殼廟花了12年陸續建造，規模更大，一樣有升級版海底隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

珊瑚貝殼廟
位於石門的珊瑚貝殼廟花了12年陸續建造，規模更大，一樣有升級版海底隧道，數以萬計的貝殼、珊瑚有來自留尼旺島養殖的七彩扇貝、紐澳、印尼爪哇來的貝殼和珊瑚等，總共運來10幾個貨櫃，像是把海裡的意境搬到陸地上來。入廟需點三柱香，費用隨喜，拜完即可參觀長約百公尺的海底隧道。

▲▼乾華新十八王公廟。（圖／東蛙池塘 DongWa提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

▲乾華新十八王公廟旁有一尊30公尺高的「巨無霸銅狗」。（圖／東蛙池塘 DongWa提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

新乾華十八王公廟
新北石門半山腰的「乾華新十八王公廟」旁，有一尊30公尺高的「巨無霸銅狗」坐鎮，被網友譽為台版「忠犬小八」，走近還會發現柱上共環繞18隻金色忠犬，意味「十八王公」，到石門玩，別忘了與狗狗來張合照。

▲淺水灣「芝蘭公園望海平台」2021年9月啟用。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淺水灣「芝蘭公園望海平台」2021年9月啟用。（圖／記者彭懷玉攝）

芝蘭公園
三芝「芝蘭公園望海平台」2021年9月啟用後，57公尺的長廊地面採水藍色波浪圖案，宛如走進波光粼粼的海中央，終點設有大型閃亮婚戒裝置藝術，嵌入晶瑩剔透的玻璃水晶，尤其黃昏夕照之際，美得令人屏息，是一處療癒系的免費景點。

▲牛仔莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「牛仔莊園」餐廳佔地1,700多坪，搬進西部牛仔片裡常見的牧場大穀倉、風車等造景；提供豬肋排、牛肉起士漢堡等大份量美式餐點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲三芝牛仔莊園餐點。（圖／記者彭懷玉攝）

牛仔莊園
位於三芝淺水灣附近的「牛仔莊園」是一處1,700多坪的景觀餐廳，提供豬肋排、牛肉起士漢堡等大份量美式餐點，幸運的話，還能遇見馬兒低頭吃草。鄉村風紅白相間的建築物主體，就像是西部牛仔片裡常見的牧場大穀倉，更裝飾許多西部牛仔的擺飾，免飛到美國也有如此風景。

▲三芝田心子落羽松。（圖／翻攝自賞花快報）

▲三芝田心子落羽松。（圖／翻攝自賞花快報）

三芝田心子
三芝「田心子」因與八煙聚落的水中央相似度極高，又有「新版水中央」之稱，水面矗立一座座湖中島，時不時飄過來的霧氣，為水面增添朦朧感，到了秋冬還有落羽松翻紅，呈現出四季皆美的風貌，這處秘境就位於奎柔山路（北8鄉道4.5公里處）上，定位「三芝田心子」即能找到。

▲「我們在海邊」11月起試營運，是人氣咖啡廳Papa在三芝的二店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲坐擁無敵海景的「我們在海邊」，幾乎每個位置都能看見蔚藍大海。（圖／記者彭懷玉攝）

我們在海邊
擁有無敵海景的「我們在海邊」離芝蘭公園僅需步行5分鐘，店內將景致的完整性還給客人，幾乎每個位置都能看見蔚藍大海。餐點部分，僅提供飲品和蛋糕，採兩種收費方式，吃得到手作檸檬塔、巴斯克乳酪蛋糕、溫蘋果戚風蛋糕等，飲品有濃縮通寧咖啡、黑糖拿鐵咖啡等，是高人氣的景觀咖啡廳。

關鍵字： 新北市旅遊 北海岸旅遊 三芝區旅遊 石門區旅遊 新乾華十八王公廟 芝蘭公園 牛仔莊園 我們在海邊

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