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瑞芳新玩法！喝咖啡眺望陰陽海、逛老屋書店　還能大啖尚青海鮮

▲玫瑰山城柑仔店,非書店,陰陽海,瑞芳旅遊,水湳洞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲水湳洞漁港附近的海面，時常能看見湛藍的海中點綴一抹金色，得名陰陽海。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市瑞芳區不只熱鬧的九份，往水湳洞、金瓜石走，也有不同體會。以下整理出水湳洞附近景點，待在咖啡廳徜徉一方靜謐，欣賞壯麗的黃金瀑布、陰陽海，或鑽進獨立書店，晚餐再到深澳漁港品嚐在地海鮮，度過愜意的一天。

▲陰陽海、黃金瀑布及酋長岩。（圖／新北市漁業處提供）

▲水湳洞漁港附近的海面，常能看見湛藍的海中點綴一抹金色，是因金瓜石具有大量的黃鐵礦，受風化融入水中而進行化學作用。（圖／新北市漁業處提供）

天氣愈趨炎熱，進入瑞芳旅遊旺季，這裡有陰陽海、黃金瀑布及酋長岩等獨特地質景觀。其中，水湳洞漁港附近的海面，時常能看見湛藍的海中點綴一抹金色，是因金瓜石具有大量的黃鐵礦，受風化融入水中而進行化學作用，形成金黃色與海水並存的特殊海景，得名陰陽海。

▲陰陽海、黃金瀑布及酋長岩。（圖／新北市漁業處提供）

▲遠近馳名的黃金瀑布，湍急的流水從金黃的岩石上飛落，展現大自然的奇妙魅力。（圖／新北市漁業處提供）

登上水湳洞停車場的觀景平台，能將陰陽海的壯闊景觀盡收眼底，接著沿著旁邊的金水公路往上走，便可達遠近馳名的黃金瀑布，湍急的流水從金黃的岩石上飛落，展現大自然的奇妙魅力，吸引國內外旅客前來捕捉。

▲玫瑰山城柑仔店,非書店,陰陽海,瑞芳旅遊,水湳洞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沿石壁而建的房屋，其中一間「非書店」自去年5月開始營運。（圖／記者彭懷玉攝）

鄰近黃金瀑布的小徑上，有許多沿石壁而建的房屋，其中一間「非書店」自去年5月開始營運，昏黃的燈光縈繞溫馨的氣息，若有時間，不妨點杯咖啡，坐下來咀嚼文字，翻閱屬於礦山的故事。

▲玫瑰山城柑仔店,非書店,陰陽海,瑞芳旅遊,水湳洞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「玫瑰山城柑仔店」 是一棟老屋改建的海景咖啡廳，位於水湳洞遊客中心旁，有停車場可免費停車。（圖／記者彭懷玉攝）

「玫瑰山城柑仔店」 是一棟老屋改建的海景咖啡廳，位於水湳洞遊客中心旁，有停車場可免費停車，品嚐得到檸檬起司球、栗香蒙布朗，搭配咖啡來場下午茶饗宴，走出戶外平台，可眺望陰陽海、選煉廠遺址，盡收山海交織的絕美風光。

▲玫瑰山城柑仔店,非書店,陰陽海,瑞芳旅遊,水湳洞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲走出戶外平台，可眺望陰陽海、選煉廠遺址，盡收山海交織的絕美風光。（圖／記者彭懷玉攝）

賞完風景，晚上可到深澳漁港品嚐在地海鮮，料多味美的小卷米粉、酥脆可口的白帶魚以及紮實彈牙的墨魚香腸，讓饕客回味再三，吃飽後，到漁港旁的酋長岩散步走走，運氣好的話或許能看到遊隼俯衝捕獵的英姿。

▲陰陽海、黃金瀑布及酋長岩。（圖／新北市漁業處提供）

▲酋長岩。（圖／新北市漁業處提供）

深澳漁港鄰近基隆嶼及北方三島天然漁場，豐富的漁獲吸引大批釣客，春末夏初，海況漸佳，當地業者有推出適合海釣新手的套裝行程，民眾不需自帶裝備，也能享受海釣樂趣。

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳區旅遊 水湳洞旅遊 非書店 玫瑰山城柑仔店 陰陽海 深澳漁港 酋長岩

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