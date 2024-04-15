限時搶訂！高雄星級飯店「下殺2.7折」爽住　免費吃早餐Buffet

▲高雄萬豪酒店今年首度參加4月19日ATTA台中國際旅展，住宿、餐飲通通下殺優惠，住宿最低2.7折爽住，此為豪華四人房。（圖／高雄萬豪酒店提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜訂了！高雄星級酒店將在ATTA台中國際旅展推出住宿、餐飲優惠，住宿最低下殺2.7折，還能免費享用早餐Buffet，餐飲部份則是午餐及晚餐券通通祭出買10送2，能一次爽吃上百道Buffet美食；若不能到旅展現場搶優惠也別傷心，該酒店即日起同步祭出線上旅展優惠。

ATTA台中國際旅展即將於4月19日登場，高雄萬豪酒店今年首度開展，並推出一系列客房與餐飲優惠，若不能到旅展現場也別難過，高雄萬豪酒店即日起至4月22日也祭出線上旅展販售相同優惠！首推旅展限定平日（周日至周五）住房優惠，「萬豪雙人行」含經典客房1晚與豪享自助餐廳早餐2客，原價19085元，旅展下殺2.8折，優惠價只要5299元；「萬豪闔家歡」含豪華四人房1晚及豪享自助餐廳早餐4客，原價26620元，旅展下殺2.7折，優惠價7099元。

旅展再加碼推出獨家1泊2食「超豪氣雙人行」，入住經典客房1晚含翌日雙人自助早餐，加贈豪享自助餐廳或京享蔬食百匯餐廳晚餐2客，原價21769元，旅展限定價7099元，等於以近3折的優惠入住星級酒店，住宿期間皆可免費使用近千坪的休閒中心，包含健身房、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池。

▲旅展期間還有限定平日午餐及晚餐券買10送2優惠。



餐飲部份，高雄萬豪酒店豪享自助餐廳與京享蔬食百匯餐廳於旅展期間推出平日(周一至周五)午餐及晚餐券通通買10送2，餐餐都有近8折優惠，以餐券消費每人最低660元起，品嚐上百道Buffet美食的同時也省下荷包；另推出餐飲禮券滿千贈百，全館10間餐廳皆可使用，囊括日式會席料理、中式功夫美饌、精緻法餐、特色牛排鐵板燒及港式飲茶等，都能使用餐券享有優惠。

▲4月壽星來住義大天悅飯店可享住1晚送1晚。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

高雄義大天悅飯店則是祭出4月壽星住宿優惠，至4月30日前每日限量10間，壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元（可連續住2晚或同日住2間），再享自助式早餐2客（僅供1日或1間）、兒童早餐買1送1（均需加收原價10%服務費），以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元，提醒入住時需出示身分證。

▲壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元，以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元。

若壽星在生日當天入住還有好康！義大天悅飯店要加碼送6吋巴斯克乳酪蛋糕1個；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期及暑假周六每房每晚加價1760元。