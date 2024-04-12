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身分證拿出來！姓名中「英迪格」任一字　飯店早午餐第2份半價　

▲身分證拿出來！姓名中「英迪格」任一字　飯店早午餐第2份半價　。（圖／高雄英迪格提供）

▲身分證拿出來！姓名中「英迪格」任一字，早午餐第2份半價　。（圖／高雄英迪格提供）

記者黃士原／台北報導

身分證拿出來！高雄英迪格酒店為回饋英迪格好友及在地鄰里，凡姓名中有「英」、「迪」、「格」其中一字，或居住地戶籍地為高雄市的市民，Wok on the Park餐廳享第2份主餐半價優惠。

高雄英迪格酒店2樓Wok on the Park餐廳，融合海港風情與在地小吃文化，每日早餐時段提供全自助式餐點、與部分熱食現點現作服務。飯店表示，為體恤上班族及週末出遊的樂活族，4月13日起每周末11:00至14:00全面提供「主餐7選1睡到自然醒 早午餐系列」，每套售價680元+10%，4月期間特別禮遇房客早餐升等早午餐免加
價。

▲身分證拿出來！姓名中「英迪格」任一字　飯店早午餐第2份半價　。（圖／高雄英迪格提供）

▲番茄烤雞鑄鐵芝心。（圖／高雄英迪格提供）

同時，為回饋英迪格好友及在地鄰里，凡姓名有「英」、「迪」、「格」其中一字，或居住地戶籍地為高雄市的市民，憑身分證可享「主餐7選1睡到自然醒 早午餐系列」第2份半價優惠。

▲身分證拿出來！姓名中「英迪格」任一字　飯店早午餐第2份半價　。（圖／高雄英迪格提供）

▲烏溜溜水噹噹炒飯。（圖／高雄英迪格提供）

「主餐7選1睡到自然醒 早午餐系列」主廚推薦厚片填心系列，是厚片土司以法國鮮奶油浸泡，沾取特調法式薄餅麵漿酥炸而成，內餡有松露野菇、皮蛋肉鬆及紹興豆乳牛3種口味；另外還有松露野菇鑄鐵芝心、番茄烤雞鑄鐵芝心、法式洋蔥鑄鐵芝心、烏溜溜水噹噹炒飯及隱藏版主餐。

▲六福村推出姓名對對碰優惠，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字，或姓名任一字的部首有「木」，通通可享優惠票價699元。（圖／六福村提供）

另外，六福村即日起至4月30日推出「春暖花開綠遊遊」門票優惠，平假日皆適用，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字或姓名有「木」（林、木、樹，部首有木皆可），並在現場購票時出示身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價699元，同行親友最多3位可各享優惠票價799元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 高雄英迪格 英迪格

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