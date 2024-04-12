星野新飯店「OMO5東京五反田」開幕！房內看夜景　還有毛小孩花園

▲OMO5 東京五反田正式開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

東京又有新飯店開幕！星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO」，於品川區全新打造「OMO5 東京五反田 by 星野集團」（以下簡稱OMO5 東京五反田）於4月11日正式開幕。飯店位於距離五反田站僅約6分鐘步行路程的「五反田JP大樓」內，從客房內就能將鄰近的品川、目黑、大崎等街景盡收眼底。

▲OMO5 東京五反田位於高樓層，能欣賞周邊城市風景。

OMO5東京五反田以「絢麗夜景與美食的天堂」為設計概念，起因為該地區因其地理位置吸引各種各樣的人群，也造就許多多樣性風格餐廳誕生，在車站2公里範圍內，大約有1300間餐廳，包括超過半世紀的西式餐館，獨棟的法式餐廳、座無虛席的立食烏龍麵店，以及時髦的麵包店等，藉由旅客入住，以及館內的導覽行程，讓旅客能體驗在地飲食魅力。

▲▼客房設計融入在地餐飲店家風格。

OMO5東京五反田共有188間客房，8種房型，所有客房都強調舒適放鬆，可以脫下鞋子、盡情享受愉悅的住宿體驗。為了讓旅客感受到五反田的多樣性，客房的設計採用了棕色、橘色、綠色等復古色調的布料剪裁，以呈現西餐廳的紅磚、日式小酒館和居酒屋的多樣風格。

▲還有可多人入住的豪華客房。

每間客房都配備了模仿餐廳霓虹燈指示牌造型的燈具，營造出華麗的氛圍，使客人在房間裡也能感受到華麗復古的氛圍。客房以2至3人入住為主，同時也提供可容納4人的豪華客房，以及備有廚房的6人住宿選項「OMO House」，適合團體旅客。

▲OMO5 東京五反田的「OMO Base」是座空中花園。

此外，OMO5 東京五反田最大特色是將休憩區域「OMO Base」打造一座空中花園。OMO5 東京五反田「OMO Base」設於14樓且擁有挑高6公尺天花板，區域內包括OMO café、商店、愛犬花園、水景空中庭園等設施，旅客可在開放舒適的咖啡廳或空中庭園隨心所欲地享受愜意時光。

▲館內設有愛犬客房，甚至有毛小孩專屬的愛犬花園。

旅宿同時也是一間寵物友善旅館。在飯店14樓提供「愛犬客房」，讓旅客攜帶愛犬一同入住，部分客房可直接通往愛犬花園，也可携帶OMO café的美食和飲品前往花園，與愛犬在此一起享受愜意時光。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）