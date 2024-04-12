全台唯一可宿泊燈塔開幕！「高美燈塔園區」內部亮相　住1晚2千元起

▲「高美燈塔園區」塔高約34.4公尺，活化後今正式開幕，僅開放園區住客入內參觀。（圖／小鹿文娛提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台中「高美燈塔園區」是全台唯一可泊宿的燈塔，於今（12日）正式對外開放，左邊建物原為員工宿舍，現活化後共規劃出7間客房和1間交誼廳，雙人房約6坪、四人房約12坪，雙人房2,000元起就能住，即日起至30日前預訂且完成入住，就有機會獲得限量「喔熊娃娃」。

▲小鹿文娛旅宿集團打造「高美燈塔園區」，是一處結合輕食、飲品、零售及住宿形成多元空間。



台中「高美燈塔園區」日前完工並招商，由曾翻轉20家國內外旅宿的小鹿文娛旅宿集團著手更新，將「高美燈塔園區」打造住宿空間，包含7間客房和1間交誼廳，另也結合複合式服務、展演空間、小食片刻區域等，透過文化探索、互動體驗和住宿，為高美濕地注入全新觀光能量。

▲台中「高美燈塔園區」日前完工並招商，由曾翻轉20家國內外旅宿的小鹿文娛旅宿集團著手更新。



業者透露，雙人房約6坪，住一晚2,000元起；四人房約12坪，房價3,000元起，房內特色主要保留既有建築之文化資產的風貌，所以沒有特別改裝，只有加一些軟件進去裝飾。

▲▼業者透露，雙人房約6坪，住一晚2,000元起；結合「遇見你之前」餐飲品牌，以空間呈現早期海軍之生活起居。



業者表示，集團於2023年取得「高美燈塔園區」標案後，便一點一滴將園區打造成「繁忙生活暫停修整之處」，期盼旅人盡情放慢步調、探索生態。對此，規劃出「沉浸式入住體驗」，將燈塔擬人化，於預訂時、入住時及離開時提供「聲音導覽」，如同在燈塔的陪伴下，帶領旅人在靜謐的海濤聲中放慢腳步，感受與燈塔的靈魂共振，認識這塊土地的故事。

▲為讓旅人更瞭解當地歷史沿革，也推出燈塔參觀活動。



為讓旅人更瞭解當地歷史沿革，也推出燈塔參觀活動，由小鹿團隊於燈塔內部策展呈現「高美意象」，透過多元的媒材與觀點，傳達「指引、希望與暫停」，輔以文字說明高美燈塔歷史，期盼透過不同的表現形式，探索燈塔從過往歷史的實用定義，以及隨著時光流動，到了現代社會中象徵的意義。

▲內部空間由小鹿文娛團隊藉「高美意象」策展，未來將規劃與外界合作打造多元展覽主題。



此外，小鹿文娛也預計於暑假推出「高美生態與觀星導覽」，加深民眾對環境保育的認識，讓參與者透過導覽，瞭解高美濕地生態的多樣及重要性。同時也將燈塔左右兩側規劃為「高美綬草保護區」，設置完整圍籬，與遊客徒步區完整分隔，希望藉此向民眾推廣瀕稀的台灣原生蘭「綬草」，呼籲各界共同保護自然環境，而每年3月至5月為綬草的盛花期，目前正是賞花的好時機。

▲輔以文字說明高美燈塔歷史，期盼透過不同的表現形式，探索燈塔從過往歷史的實用定義，以及隨著時光流動，到了現代社會中象徵的意義。



除了旅宿與觀覽外，「高美燈塔園區」內更結合許多特色商家。輕食餐飲品牌「遇見你之前」，提供一系列以「海」為主題的特色餐食及伴手禮；位於小食片刻空間的手工冰淇淋及窯烤披薩品牌「High on Life」主打在地產銷，結合當地故事創造特有口味；複合展演空間結合台中海線在地虛擬人物「海線少女」，結合紙本、周邊與數位化 AI 互動模式，盼打造國際 IP。

▲輕食餐飲品牌「遇見你之前」，提供一系列以「海」為主題的特色餐食及伴手禮。



為慶祝全台唯一可泊宿燈塔開幕，再推出「喔熊陪你遊燈塔住海邊」活動，凡於4月12日至4月30日預訂且完成入住，就有機會獲得台灣黑熊造型的限量「喔熊娃娃」，活動詳情請至高美燈塔園區官網查詢。