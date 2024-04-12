震後路況房況羊況都正常　清境農場配合合歡山杜鵑花季推優惠

▲清境農場配合合歡山杜鵑花季推出優惠住宿專案。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山杜鵑花正逐漸綻放，太魯閣國家公園管理處已宣布12日將開放震後災情較輕的合歡山地區步道，公路局也預計4月13日起至6月16日實施假日高乘載與流量管制；清境農場表示，即日起配合杜鵑花季推出「清境賞花出遊趣」活動，統包食宿交通且價格優惠，歡迎國人來賞花漫遊、感受春天繽紛色彩。

清境農場指出，不少民眾於花蓮強震後來電詢問路況及有無住宿空間，但無論是台14甲道路交通、建築物或招牌綿羊們，目前皆幸運不受影響，國民賓館也都還有空房，住客出門就可搭南投客運上山欣賞杜鵑花，可放心安排出遊行程。

除了合歡山杜鵑花，農場周邊的小瑞士花園內也正盛開純白潔淨的流蘇花、紫色的荷蘭鳶尾花與紫藤、黃色的大花曼陀羅、五顏六色的牽牛花等，加上每半點上演的水舞秀； 青青草原的綿羊秀與馬術秀也是必看的表演，國民賓館則由剛獲高雄市議長盃廚藝競賽銅牌獎的「阿吉師」率領專業廚師團隊，備妥傣味椒麻雞、茴香羊肉爐、香煎羊小排、馬告炒牛肉等「手路菜」，都能讓賞花遊客大快朵頤。

清境農場表示，「清境賞花出遊趣」活動已於官網開放預訂，讓遊客來一趟即可滿足賞花的樂趣，還能與綿羊親近、騎馬觀山、享受在地美食，是春遊首選。