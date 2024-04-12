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吳宗憲砸4000萬接手！台南老唐牛肉麵明天試營運　每碗售價180元

▲老唐牛肉麵明天試營運。（圖／臉書粉專「台南式 Tainan Style」提供）

▲老唐牛肉麵復活，明天試營運。（圖／臉書粉專「台南式 Tainan Style」提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

台南有半世紀歷史的「老唐牛肉麵」，因人手不足、物價上漲等因素，2022年結束營業。不過，綜藝天王吳宗憲去年斥資4千萬買下店面及配方，經過數個月的重新裝修後，即將在明天展開試營運，牛肉麵一碗售價180元。

老唐牛肉麵創立於1967年，是許多在地人童年的回憶之一，2022年因人手不足、物價上漲等因素而結束營業。不過，出身台南的吳宗憲，不捨自己讀高中時的回憶變成時代眼淚，去年斥資4千萬買下店面及牛肉麵配方，並交由兒子鹿希派管理。

▲老唐牛肉麵明天試營運。（圖／臉書粉專「台南式 Tainan Style」提供）

▲重新裝修後的老唐牛肉麵，白色簡約風格的新店面變得很時尚。

臉書粉專「台南式 Tainan Style 」日前貼出已完成裝修的老唐牛肉麵多張照片，白色簡約風格的新店面變得很時尚，並透露4月13日開始試營運，店裡只賣牛肉麵（180元）及4款小菜（40元）。

簡單的菜單也引起網友討論，有人說「這樣好，簡單品質好」、「這樣比較不會有選擇障礙」、「簡單明瞭的菜單，都是我最愛的」，但也人說「我最想念的粉蒸排骨不見了」、「我比較懷念酥排飯」。

另外，也有網友寄予期待，「希望跟原來的老唐牛肉麵味道一樣，不走味」、「傳承台南的好味道就該支持一下」、「希望跟以前的口味沒變太多，好想衝一波」。

▲門前隱味西門町店3D渲染圖。（圖／取自門前隱味臉書）

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，停業一年多後，去年9月底進駐空軍三重一村，至今仍是一位難求。不過，近期傳出好消息，業者準備在西門町開出第2家店，預計4月底到5月初開幕，座位數為10個以上，售價289元起，除了牛肉麵，還會附贈豆干與酸菜。

關鍵字： 美食雲 老唐牛肉麵 吳宗憲

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