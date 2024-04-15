暑假瘋樂園！早鳥卡位最優惠

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

放暑假，遊樂園是最能讓全家滿意，共同創造歡樂回憶的選擇！亞洲地區的東京迪士尼、大阪環球影城和韓國的愛寶樂園、樂天世界，還有新加坡環球影城都大受歡迎，該怎麼玩？馬上告訴你！現在暑假旅遊檔期正夯，早鳥卡位還能享受最佳優惠，今年盛夏之旅趕快GO起來！

▲日本東京迪士尼樂園好吃、好住又好玩，老少咸宜。（圖／喜鴻假期）

日本東京迪士尼樂園裡有個充滿夢想與魔法的王國，和航向冒險與創想的南歐風情海洋世界。坐上蜜蜂甕和可愛的小熊維尼一同採集花蜜、抑或搭乘迷藏巡遊車到怪獸電力公司，和毛怪蘇利文、大眼仔麥克來場歡樂的捉迷藏；一整天絕對讓你玩到嗨！

▲日本環球影城擁有高度好玩、刺激的遊樂設施。（圖／喜鴻假期）

日本大阪環球影城USJ主題樂園，有亞洲唯一的哈利波特主題樂園，總是吸引許多麻瓜前來朝聖！除了體驗魔法冒險，到瑪利歐園區和瑪利歐賽車，實境體驗刺激好玩。無論哪個主題區，都會讓你大呼過癮，暢玩一整天。

▲愛寶樂園是個繽紛的遊樂天堂。（圖／喜鴻假期）

韓國愛寶樂園也是熱度超夯的主題樂園。五大園區各有特色，超好玩、超刺激！除了刺激程度爆表的雲霄飛車、探險樂園，還有各種主題活動、派對遊行等，處處是驚奇。在野生動物園裡還能看到樹懶、大耳狐等許多稀奇珍貴的野生動物，多采多姿的遊樂體驗盡在愛寶樂園。

▲新加坡環球影城是星馬旅遊必訪之地。（圖／喜鴻假期）

位在新加坡聖淘沙的「新加坡環球影城」大受親子喜愛，全新打造的小小兵與任天堂園區，以及好萊塢、紐約、科幻城市等遊樂區，隨著不同的電影劇情，感受電影世界的神奇，刺激好玩的遊樂設施和景點各自精采。

▲距離Alona Beach不遠的白色沙灘寧靜優美。（圖／喜鴻假期）

宿霧薄荷島是個具有獨特自然生態與文化的迷人島嶼，也很適合親子同遊。眼睛超大的眼鏡猴、完美度假模式的阿羅那海灘(Alona Beach)；在充滿傳說故事的巧克力山(Chocolate Hills)尋找主人翁巨人Arogo，強力推薦親子一起潛入美麗海底世界，和可愛的熱帶魚一起游泳，共同製造最美的度假回憶。

暑假出國旅遊夯，建議趁著早鳥優惠早作暑假旅遊安排，不僅能節省規劃時間與旅遊成本，還可以透過樂園裡各種不同主題遊樂設施和活動體驗，豐富孩子們的旅遊體驗，全家歡樂一夏。

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