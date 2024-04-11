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必喝飲品快看！　見習網美小吳X紀卜心「熟成奶茶專賣店」要開了

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖控又有新選擇！由知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的全新手搖飲牌「十盛SHISHENG」強勢插旗台北通化街，主打使用日本「北海道十勝乳源」打造成熟成奶茶專賣店，一共推出5大系列共21款飲品選擇，從茶感重的厚乳到輕乳、果茶通通有，還有超罪惡豆奶酪、蕎麥蕨餅等配料，肯定要搶喝一波，4月12日起正式開幕。

由「見習網美小吳」、「紀卜心」聯手打造的熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，首家門市就選在台北通化街，且試營運期間就吸引一票民眾搶嚐鮮，話題十足；飲品特意選用日本「北海道十勝乳源」作為基底，與不同濃、淡茶底結合，讓每一杯熟成奶茶都能喝到完整茶香、乳感。

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲十盛一共網羅21款飲品任選任喝。

十盛一共有5大系列包括「熟成厚乳」、「熟成輕乳」、「日曬果茶」、「極萃醇茶」及「生乳奶霜」共21款飲品選擇，搭配4種配料有豆奶酪、蕎麥蕨餅、琥珀珍珠、果玉晶球等，首推熟成厚乳、熟成輕乳、日曬果茶等3大系列，喜歡茶感重的要喝經典「極濃鍋煮」，以世界3大茗茶烏瓦紅茶結合金萱蜜紅茶，搭配熟成生乳，口感渾厚濃郁，而抹茶控不能放過「嵐山抹茶」，精選日本上等春摘番茶搭配生乳，再放進散發綿密豆香的手工豆奶酪，每一口都超滿足。

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼推薦配料有手工豆奶酪、蕎麥蕨餅。

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

而喜歡以溫潤單品茶為基底的推薦喝「冬焙蕎麥」，不僅無咖啡因，裡頭還放進Q彈蕎麥蕨餅配料，搭配深焙大麥茶，讓人忍不住一口接一口；果茶部分則激推「鳳梨蕎麥冰茶」，使用金鑽鳳梨、台農17號、土鳳梨等不同品種細火慢熬，結合香片茶湯，飲料中更特意加入手作蕎麥蕨餅、鮮切鳳梨果丁，口感清爽又有飽足感，4月12日起正式開幕。

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲消費滿額可以扭扭蛋有機會抽中飲料免費喝等多項好禮。

為歡慶新店開幕，凡於門市消費滿100元即可獲得「貪喝扭蛋機」遊戲1次（滿200元可玩2次，以此類推），有機會獲得多款飲品免費招待、免費加料等好禮。

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲兔子、松鼠手搖杯超可愛。

另，可不可熟成紅茶近日也找來noii noii、CASETiFY進行3方跨界合作，一口氣推出2款聯名飲品、4款插畫設計杯身杯膜、2款不銹鋼環保杯、3款城市限定店卡以及指定主題打卡門市；其中，聯名飲品包括「紅玉熟成」，是日月潭紅玉紅茶結合經典熟成紅茶的組合，香氣十足，而「茉玉春蘋」則選用紅玉熟成結合蘋果汁，再加上茉莉茶凍配料，茶果香濃郁又有咀嚼口感。

飲料杯身、杯膜也同步換上聯名新裝，是以noii noii經典「兔子Bunny」與「松鼠Sosu」插畫角色作為靈感，獨家設計可不可限定「Skating Bunny滑板兔」角色，再加入松鼠Sosu一起在蘋果森林樂園中玩耍的可愛模樣，童趣線條創作結合復古色系，萌度狂飆。

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯名不銹鋼環保杯必搶。

周邊部分必搶超實用（hoo）da聯名不銹鋼環保杯，上頭可以看到兔子爬梯子摘蘋果、松鼠Sosu推著滿滿蘋果一起在蘋果森林玩樂的圖案，鐵粉肯定要收集；加碼在CASETiFY還有一系列noii noii設計的一系列手機殼、電子配件，通通可愛到不行，即日起正式上市開賣。

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可台北晴光店也變身主題限定店等打卡。

另，至6月10日前還同步推出主題限定店等打卡，只在可不可熟成紅茶「台中精誠店」、「台北晴光店」、「香港海港城店」現蹤，從店裝、窗貼等都出現森林樂園中的可愛兔子Bunny及松鼠Sosu的身影，更設計北中南城市限定3款菜單店卡等蒐集；此外在CASETiFY STUDiO「新光三越台北南西店三館」品牌概念店也藏有打卡點。

為慶祝新品上市，即日起凡於全台門市消費滿額就送「noii noii插畫家貼紙包」，會員消費滿150元並出示會員行動條碼即可獲得、一般消費者則須滿200元，數量有限、送完為止，每人每筆限送一次，隨機不挑款。

關鍵字： 美食情報 美食雲 十盛SHISHENG 小吳 紀卜心 可不可熟成紅茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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