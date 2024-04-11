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壽司郎內湖大潤發店明天試營運！生鮭魚3貫60元、消費滿額折40元

▲▼慶祝天母高島屋店開幕，推出期間限定開幕優惠商品「大切生鮭魚2+1貫」特價60元。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎台北內湖大潤發店明天試營運，4月12日起至4月18日生鮭魚3貫特價60元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司郎台北內湖大潤發店明天（4/12）展開試營運，同時推出3大優惠，除了消費滿300元可以現折40元之外，還有生鮭魚3貫60元、地中海黑鮪魚中腹40元限時特價。

全台總店數突破40家的台灣壽司郎，第41號店「台北內湖大潤發店」明天試營運，這也是內湖地區第2家據點，該分店同步推出3大優惠。首先是4月12日起至4月18日，內用消費滿300元，參加Facebook按讚活動，並於結帳時主動出示畫面，即可折價40元。

▲壽司郎內湖大潤發店明天試營運，國際知名插畫家Cherng為壽司郎量身打造系列週邊商品。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎內湖大潤發店明天試營運。（圖／壽司郎提供）

台灣壽司郎也推出試營運特價商品，4月12日起至4月18日生鮭魚3貫優惠價60元，4月19日起至4月25日地中海黑鮪魚中腹40元，數量有限，售完為止。

▲壽司郎內湖大潤發店明天試營運，國際知名插畫家Cherng為壽司郎量身打造系列週邊商品。（圖／壽司郎提供）

▲國際知名插畫家Cherng為壽司郎量身打造系列週邊商品。（圖／壽司郎提供）

另外，國際知名插畫家Cherng為壽司郎量身打造系列週邊商品，4月15日於全台分店登場，首波加購商品是「SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋」，有小貘偷夾鮭魚握壽司的萌樣，也有來貘模仿萌抱壽司蓋生魚片被被的調皮神情。第二波加購商品「SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯」，將熱水倒入杯中，可愛的萌抱壽司就會漸漸顯現。

▲藏壽司再度攜手BT21合推聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司最新一波的扭蛋活動，則是再度與BT21攜手合作，以KOYA、RJ、SHOOKY 、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY 7位人氣宇宙明星為主角，推出15款聯名扭蛋，分別是7款立體吊飾、4款壓克力吊飾、4款橡皮擦。其中立體吊飾更搭配玉子燒、鮭魚握壽司、千層蛋糕、鮭魚卵軍艦壽司，超萌模樣肯定讓粉絲愛不釋手。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 內湖大潤發店 迴轉壽司

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