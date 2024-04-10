可愛爆擊！可不可「兔子＆松鼠聯名手搖杯」來了　加碼收超Q周邊

▲「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」超可愛跨界聯名來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可愛爆擊！人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」驚喜找來台灣知名插畫品牌「noii noii」、國際配件品牌「CASETiFY」3方合作，一口氣推出一系列全新聯名飲品、周邊，更把手搖杯身及杯膜換上限定新裝，設計可不可專屬「Skating Bunny滑板兔」角色，與松鼠Sosu一起在蘋果森林樂園中玩耍，萌到爆炸，一共有4款等收集，4月11日起於全門市上市。

▲一共有2款聯名飲品等喝，首推加入茉莉茶凍的「茉玉春蘋」。

「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」首度跨界合作，一次就推出2款聯名飲品、4款插畫設計杯身杯膜、2款不銹鋼環保杯、3款城市限定店卡以及指定主題打卡門市；其中，聯名飲品包括「紅玉熟成」，是日月潭紅玉紅茶結合經典熟成紅茶的組合，香氣十足，而「茉玉春蘋」則選用紅玉熟成結合蘋果汁，再加上茉莉茶凍配料，茶果香濃郁又有咀嚼口感。

▲▼飲料杯身杯膜也出現超可愛兔子、松鼠身影。

飲料杯身、杯膜也同步換上聯名新裝，是以noii noii經典「兔子Bunny」與「松鼠Sosu」插畫角色作為靈感，獨家設計可不可限定「Skating Bunny滑板兔」角色，再加入松鼠Sosu一起在蘋果森林樂園中玩耍的可愛模樣，童趣線條創作結合復古色系，萌度狂飆。

▲周邊必搶不銹鋼環保杯。

▲還有noii noii設計一系列手機殼、電子配件等周邊。

周邊部分必搶超實用（hoo）da聯名不銹鋼環保杯，上頭可以看到兔子爬梯子摘蘋果、松鼠Sosu推著滿滿蘋果一起在蘋果森林玩樂的圖案，鐵粉肯定要收集；加碼在CASETiFY還有一系列noii noii設計的一系列手機殼、電子配件，通通可愛到不行，4月11日起正式上市開賣。

▲可不可台北晴光店也有超可愛主題店等打卡。

另，4月11日起至6月10日還同步推出主題限定店等打卡，只在可不可熟成紅茶「台中精誠店」、「台北晴光店」、「香港海港城店」現蹤，從店裝、窗貼等都出現森林樂園中的可愛兔子Bunny及松鼠Sosu的身影，更設計北中南城市限定3款菜單店卡等蒐集；此外在CASETiFY STUDiO「新光三越台北南西店三館」品牌概念店也藏有打卡點。

▲超可愛限量貼紙只送不賣。

為慶祝新品上市，4月11日起凡於全台門市消費滿額就送「noii noii插畫家貼紙包」，會員消費滿150元並出示會員行動條碼即可獲得、一般消費者則須滿200元，數量有限、送完為止，每人每筆限送一次，隨機不挑款。

▲大苑子芒果季登場了。

另，大苑子則搶先迎來「芒果季」，一口氣搬出4款人氣芒果飲品，其中，必喝每年賣超好的「愛文芒果冰沙」，一顆顆現切愛文芒果打成清涼冰沙後，再搭配滿滿芒果果肉，每一口都超滿足，再來要喝清爽系「愛文翡翠」，是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合，一次就能喝到茶香、果香。

除外還有「愛文蜜朵朵」，選用愛文芒果結合Q彈有機銀耳，口感滑順、香氣濃郁，飽足感十足，最後是這杯「愛文鮮果咖啡」則是愛文芒果搭配阿拉比咖冷萃咖啡，微酸微甜的醇厚口感，一次滿足芒果控與咖啡控，即日起於全門市正式開賣。