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暑假出國省一波！北美、紐澳團費降3成　普吉島包機2.4萬元

▲雄獅旅遊公布今年暑假熱門旅遊地及優惠行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲搭配星宇航空暑假首航西雅圖，雄獅祭出「星宇航空美加雙城8日」一次玩遍西雅圖、溫哥華。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

雄獅旅遊公布今年暑假熱門旅遊地，東北亞、東南亞及北美為前三名區域。其中，北美及紐澳等長程線因機位供給增加，與去年暑假相比，團費最高降幅達3成；至於郵輪旅遊則因價格與去年相比漲幅不大，僅漲5%左右，也成不少親子族旅遊首選。

雄獅旅遊表示，達美航空、中華航空、星宇航空皆於第二季起陸續開航美國西雅圖，長榮航空同步宣布西雅圖航線增班，使得北美機位供給大幅增加，平均團費降幅約3成；紐澳線同樣受惠於機位供給增加，平均團費較去年暑假減少約2成。

▲雄獅旅遊公布今年暑假熱門旅遊地及優惠行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲越南富國島因免簽證、高CP值的五星度假飯店等元素加持，成為近期最夯的新興目的地，暑假期間已銷售超過7成。
至於東南亞部分，以馬新雙樂園、越南富國島等商品最受青睞，5月起還將推出泰國獅子航空「台北-普吉島」包機直飛，滿足海島度假旅客需求。越南富國島因免簽證、高CP值的五星度假飯店等元素加持，成為近期最夯的新興目的地，暑假期間已銷售超過7成。

▲雄獅旅遊公布今年暑假熱門旅遊地及優惠行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲紐澳線則推薦「超派黃金海岸親子7日」，每人65,800元起，兒童不佔床再折1萬元。
對此，雄獅釋出相對應的暑期優惠行程。其中，配合星宇航空西雅圖開航時正逢暑假，來回機票含稅逾4萬5,000元，雄獅旅遊祭出「星宇航空美加雙城8日」首航團，每人89,900元起；紐澳線則推薦「超派黃金海岸親子7日」，每人65,800元起，兒童不佔床再折1萬元；搭配星宇航空7月1日開航「台北-富國島」航線，「富國島直飛五星出海5日」每人37,900元起。另也全新推出「普吉島五星度假5日」搭泰國獅子航空包機直飛普吉島，保證入住兩晚五星飯店，再到私人度假島Naka Island，享受各式水上活動，每人23,999元起。

▲雄獅旅遊公布今年暑假熱門旅遊地及優惠行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「普吉島五星度假5日」搭泰國獅子航空包機直飛普吉島，保證入住兩晚五星飯店，再到私人度假島Naka Island，享受各式水上活動，每人23,999元起。
此外，郵輪旅遊商品因漲幅有限，台灣出發的航次僅較去年調漲約5%，雄獅獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，共有32趟次，前往澎湖、日本、韓國、香港，每人最低價11,940元起，指定航次再享同房第三、第四人0元優惠。

▲雄獅旅遊公布今年暑假熱門旅遊地及優惠行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲郵輪旅遊商品因漲幅有限，台灣出發的航次僅較去年調漲約5%。

若打算在國內渡假，卻因近年國旅房價高漲而卻步，不妨考慮易飛網抗漲行程。易飛網攜手華信航空推出華信假期「海天一線」專案，買機票即送船票，免費為旅人延伸旅遊體驗，囊括澎湖花火節、馬祖藍眼淚、金門花蛤季、蘭嶼飛魚季及馬祖賞鷗等季節限定行程，更祭出獨家搶先住「澎澄新寵薑餅人主題房三好禮」及「鹿鳴溫泉飯店好禮五重奏」專案，以多元化的旅遊方案幫大家省荷包，共同探索寶島之美。

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