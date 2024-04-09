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還有10天！八色烤肉吃到飽只要680元　台中中友店限定

▲八色烤肉主打提供8種不同口味的豬五花肉。（圖／八色烤肉提供）

▲八色烤肉台中中友店推出吃到飽活動，4/18前限定。（圖／八色烤肉提供）

記者黃士原／台北報導

登台已有9年的八色烤肉，台中中友店3月底推出期間限定的吃到飽，多種口味的厚切豬五花、韓食料理、大醬湯都無限供應，活動只到4月18日，消費還送100現金折價券，喜歡韓式烤肉的朋友要把握最後這10天機會。

來自韓國的烤肉品牌「八色烤肉」，以8種不同風味豬五花為主打，口味分別有大蒜、紅酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬、高麗人蔘，口味由清淡爽口到濃郁豐厚，搭配生菜及韓式泡菜一起吃，讓口感堆疊更具層次。

▲台中中友店期間限定的吃到飽，每人680元。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉用餐方式以單點為主，不過台中中友店3月底推出期間限定的吃到飽，每人680元，10多種口味的厚切豬五花、10款韓食料理都是無限供應，海鮮大醬湯、豬肉年糕鍋也都能一直續點，而且消費還送100現金折價券。

▲韓國直火燒肉「姜滿堂」插旗竹北。（圖／豆府餐飲集團提供）

另外，豆府餐飲集團旗下韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」再展新店，這次前進竹北地區開設街邊店，也是繼涓豆腐敦南店之後，全集團第2家街邊店，暫定4月開幕。

姜滿堂取自존맛탱韓文發音─Jon Mat Taeng，韓文「哇！這東西超好吃」意思，使用國產活菌豬、美國PRIME牛肉及頂級和牛等，運用韓式醬汁醃製鮮甜肉品，採無煙直火方式燒烤，將肉品烤出焦香色澤與香氣，再搭配新鮮蔬菜包裹著吃。在器皿上，姜滿堂以扁筷、金色銅碗和青瓷盤為主軸，營造消費者宛若置身於韓國用餐的錯覺。

關鍵字： 美食雲 八色烤肉 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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