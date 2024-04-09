ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

清爽系「輕焙烏龍茶手搖杯」來了！　加檸檬、鮮乳超欠喝

▲▼CoCo推出全新「21歲輕烏龍」系列。（圖／CoCo提供）

▲最新「21歲輕烏龍手搖杯」開喝了。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛喝茶的衝嚐鮮！人氣手搖飲品牌「CoCo」推出全新「21歲輕烏龍」系列，一共推出3款飲品選擇，除了有基本喝得到輕焙茶香的烏龍茶外，還有分別加入檸檬汁、鮮乳的口味選擇，一次滿足茶控們的各種需求，即日起於全門市開喝。

▲▼CoCo推出全新「21歲輕烏龍」系列。（圖／CoCo提供）

▲▼一次就有3款飲品選擇。

▲▼CoCo推出全新「21歲輕烏龍」系列。（圖／CoCo提供）

CoCo最新「21歲輕烏龍」系列來了，首推基本款「21歲輕烏龍」，輕焙茶香風味的烏龍茶，每一口都能喝到溫潤茶香，而喜歡酸甜系的則推薦喝「21輕檸烏龍」，特別加入新鮮檸檬原汁增添酸甜口感，再放進一片新鮮檸檬果片點綴，清爽又好喝，最後是濃醇鮮乳結合烏龍茶的組合「21歲輕乳烏龍」，即日起於全門市上市。

▲▼「再睡5分鐘X壽司郎」推出最嗆聯名「喝的sushi奶蓋」系列。（圖／再睡5分鐘提供）

▲「再睡5分鐘X壽司郎」推出最嗆聯名「喝的sushi奶蓋」系列。（圖／再睡5分鐘提供）

另，再睡5分鐘近日也找來壽司郎推出最嗆「喝的sushi奶蓋」系列，一共有3款聯名奶蓋選擇，首推「wasabi奶蓋」，是招牌鹹奶蓋搭配北海道山葵製成，鹹甜綿密的滋味還帶有些許山葵嗆辣感，再來是升級版「wasabi+奶蓋」，以招牌鹹奶蓋結合2倍山葵強度，入口就有山葵辛辣口感直衝腦門，最後的「sushi奶蓋」則是wasabi奶蓋加入壽司郎的本釀造醬油，壽司愛好者肯定通通要搶嚐鮮一波。

3款「喝的sushi奶蓋」可任意搭配再睡5分鐘4款經典茶底包括日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍，即日起於全門市上市。

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 再睡5分鐘 壽司郎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366