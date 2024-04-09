清爽系「輕焙烏龍茶手搖杯」來了！　加檸檬、鮮乳超欠喝

▲最新「21歲輕烏龍手搖杯」開喝了。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛喝茶的衝嚐鮮！人氣手搖飲品牌「CoCo」推出全新「21歲輕烏龍」系列，一共推出3款飲品選擇，除了有基本喝得到輕焙茶香的烏龍茶外，還有分別加入檸檬汁、鮮乳的口味選擇，一次滿足茶控們的各種需求，即日起於全門市開喝。

▲▼一次就有3款飲品選擇。

CoCo最新「21歲輕烏龍」系列來了，首推基本款「21歲輕烏龍」，輕焙茶香風味的烏龍茶，每一口都能喝到溫潤茶香，而喜歡酸甜系的則推薦喝「21輕檸烏龍」，特別加入新鮮檸檬原汁增添酸甜口感，再放進一片新鮮檸檬果片點綴，清爽又好喝，最後是濃醇鮮乳結合烏龍茶的組合「21歲輕乳烏龍」，即日起於全門市上市。

▲「再睡5分鐘X壽司郎」推出最嗆聯名「喝的sushi奶蓋」系列。（圖／再睡5分鐘提供）

另，再睡5分鐘近日也找來壽司郎推出最嗆「喝的sushi奶蓋」系列，一共有3款聯名奶蓋選擇，首推「wasabi奶蓋」，是招牌鹹奶蓋搭配北海道山葵製成，鹹甜綿密的滋味還帶有些許山葵嗆辣感，再來是升級版「wasabi+奶蓋」，以招牌鹹奶蓋結合2倍山葵強度，入口就有山葵辛辣口感直衝腦門，最後的「sushi奶蓋」則是wasabi奶蓋加入壽司郎的本釀造醬油，壽司愛好者肯定通通要搶嚐鮮一波。

3款「喝的sushi奶蓋」可任意搭配再睡5分鐘4款經典茶底包括日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍，即日起於全門市上市。