ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

早起限定的東京玩法！豐洲市場看鮪魚拍賣　獨享18道早餐

▲▼東京豐洲市場鮪魚拍賣。（圖／©東京都中央卸売市場）

▲東京豐洲市場。（圖／©東京都中央卸売市場）

記者蔡玟君／綜合報導

到東京玩，24小時都有可玩的地方！最推薦早起型的旅人可以到豐洲市場看鮪魚拍賣，或前往鄰近築地場外市場的築地本願寺咖啡廳，享受超有特色的「18道品早餐」，每人都能獨享滿滿16種小菜搭配粥與味噌湯。

▲▼東京豐洲市場鮪魚拍賣。（圖／©東京都中央卸売市場）

▲豐洲市場可看鮪魚拍賣。（圖／©東京都中央卸売市場）

築地場內市場搬遷至豐洲後就更名為豐洲市場，而傳承已久的鮪魚拍賣現在旅客仍可以參加！從早上5點半開始，旅客可以透過預約導覽，在不打擾商販的情況下看一隻隻肥美黑鮪魚現場拍賣，也有青果的拍賣在6點30分開始，都是市場內的特色景象。

▲▼東京豐洲市場千客萬來。（圖／妮可魯的飛行日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼今年最新開幕的東京豐洲市場「千客萬來」。（圖／妮可魯的飛行日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼東京豐洲市場千客萬來。（圖／妮可魯的飛行日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

此外，豐洲市場外於今年年初開設最新的「千客萬來」設施，分為「食樂棟」與「溫浴棟」兩區域。食樂棟以江戶風格街道打造，有約70間餐飲業者進駐，其中包括日本各地知名店家，提供全新的美食逛街體驗。

▲▼東京豐洲千客萬來的東京豐洲萬葉俱樂部。（圖／Klook提供）

▲東京豐洲萬葉俱樂部。（圖／Klook提供）

溫泉棟則名為「東京豐洲萬葉俱樂部」，為24小時營業的溫泉設施，提供泡湯、餐飲與住宿選擇，館內的溫泉是特別從箱根湯河原運送，讓旅客享受在東京都心泡湯，其中最不能錯過的，就是館內有360度足湯展望庭園，僅限入館者專用。

▲▼東京築地本願寺。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

▲東京築地本願寺以建築特色為亮點。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

▲▼東京築地本願寺早餐Tsukiji。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

▲▼必吃的東京築地本願寺早餐Tsukiji。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

▲▼東京築地本願寺早餐Tsukiji。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

若想享受一份特色早餐，那就一定要到鄰近築地場外市場的築地本願寺咖啡廳「Tsumugi」走一趟！「Tsumugi」最大亮點就是每天早上8點至10點30分之間提供超有特色的「18道品早飯」，16道小菜塞滿整個托盤，加上粥與味噌湯，旅客能一邊欣賞庭園與建築，邊享受餐點，使這裡總是排著長長隊伍。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 日本美食 美食雲 美食情報 東京豐洲市場 築地本願寺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

台南里山新玩法　日式建築體驗醃梅

台南里山新玩法　日式建築體驗醃梅

置身雲霧仙境中泡湯！一人只要200元

置身雲霧仙境中泡湯！一人只要200元

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

礁溪溫泉燈花季4展區一次看

礁溪溫泉燈花季4展區一次看

東京人氣咖啡「ONIBUS 」插旗台中

東京人氣咖啡「ONIBUS 」插旗台中

全台唯一「能近看國寶魚」的生態館！

全台唯一「能近看國寶魚」的生態館！

台北超搶手「無菜單鐵板燒」進軍台中

台北超搶手「無菜單鐵板燒」進軍台中

早起限定的東京玩法　享18品早餐

早起限定的東京玩法　享18品早餐

手搖店插旗信義區連3天買1送1！

手搖店插旗信義區連3天買1送1！

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

賀中華隊奪勝！手搖飲5大飲品買1送1

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

200億遊艇「麗池卡登Luminara」亮相

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」延到年底

一賣就是70個年頭！鹽埕切仔麵老店

桃園仙草花節「童話仙境」4裝置先看

彰化爌肉飯每天都提前賣完收攤！

送機票啦！限時抽星宇航空機票

熱門行程

最新新聞更多

台南里山新玩法　日式建築體驗醃梅

置身雲霧仙境中泡湯！一人只要200元

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

礁溪溫泉燈花季4展區一次看

東京人氣咖啡「ONIBUS 」插旗台中

全台唯一「能近看國寶魚」的生態館！

台北超搶手「無菜單鐵板燒」進軍台中

早起限定的東京玩法　享18品早餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366