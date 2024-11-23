早起限定的東京玩法！豐洲市場看鮪魚拍賣　獨享18道早餐

▲東京豐洲市場。（圖／©東京都中央卸売市場）

記者蔡玟君／綜合報導

到東京玩，24小時都有可玩的地方！最推薦早起型的旅人可以到豐洲市場看鮪魚拍賣，或前往鄰近築地場外市場的築地本願寺咖啡廳，享受超有特色的「18道品早餐」，每人都能獨享滿滿16種小菜搭配粥與味噌湯。

▲豐洲市場可看鮪魚拍賣。（圖／©東京都中央卸売市場）

築地場內市場搬遷至豐洲後就更名為豐洲市場，而傳承已久的鮪魚拍賣現在旅客仍可以參加！從早上5點半開始，旅客可以透過預約導覽，在不打擾商販的情況下看一隻隻肥美黑鮪魚現場拍賣，也有青果的拍賣在6點30分開始，都是市場內的特色景象。

▲▼今年最新開幕的東京豐洲市場「千客萬來」。（圖／妮可魯的飛行日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

此外，豐洲市場外於今年年初開設最新的「千客萬來」設施，分為「食樂棟」與「溫浴棟」兩區域。食樂棟以江戶風格街道打造，有約70間餐飲業者進駐，其中包括日本各地知名店家，提供全新的美食逛街體驗。

▲東京豐洲萬葉俱樂部。（圖／Klook提供）

溫泉棟則名為「東京豐洲萬葉俱樂部」，為24小時營業的溫泉設施，提供泡湯、餐飲與住宿選擇，館內的溫泉是特別從箱根湯河原運送，讓旅客享受在東京都心泡湯，其中最不能錯過的，就是館內有360度足湯展望庭園，僅限入館者專用。

▲東京築地本願寺以建築特色為亮點。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

▲▼必吃的東京築地本願寺早餐Tsukiji。（圖／©Tsukiji Hongwanji）

若想享受一份特色早餐，那就一定要到鄰近築地場外市場的築地本願寺咖啡廳「Tsumugi」走一趟！「Tsumugi」最大亮點就是每天早上8點至10點30分之間提供超有特色的「18道品早飯」，16道小菜塞滿整個托盤，加上粥與味噌湯，旅客能一邊欣賞庭園與建築，邊享受餐點，使這裡總是排著長長隊伍。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）