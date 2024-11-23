台南里山新玩法！日式建築好拍還能體驗醃梅　DIY自己的養菇場

▲來場台南里山的新玩法，走訪散落在台3線上的各個特色農場。（圖／森果川自造所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

許多旅客越來越喜歡選擇親近大自然與深度探索在地玩法，由台南果農青年們共創的「森果川自造所」，現在就設計出台3線小旅行玩法，帶著旅客認識蜜蜂生態、品味蜂蜜，以及養菇DIY與農事體驗，深度領略里山風光。

森果川自造所此次設計的台3線景觀公路小旅行，結合生態實踐、食農教育、綠色環保概念，以探訪在地特色農場為主軸。如「昇鋒蜂場」就曾多次獲得全國國產蜂蜜品質評鑑與台南市國產蜂蜜評鑑特等獎及頭等獎，蜂農蔡勝峰、顏雯玉化身蜜蜂大使，透過蜂蜜教學相傳遞「蜜蜂生態教育」，推廣蜜蜂知識背後人與環境的關係。

此外，透過精細與高規格方式展出蜂蜜，讓昇鋒蜂場獲獎無數，現在更登上台南晶英酒店「山土地海—永續島嶼餐桌」，透過餐食的饗宴推廣台南楠西生產履歷蜂蜜，共創飲食與地方文化的全方位體驗。

▲置身於日式風格建築的「梅嶺食品中心」，可以體驗醃梅子，還能盡情拍美照。（圖／森果川自造所提供）



而位於四面環山的梅嶺風景區內，置身於日式風格建築的「梅嶺食品中心」，由機械專業卻返鄉發展的賴英睿一手打造，讓遊歷楠西的旅人可享受山林的自在舒適氛圍，也呼應梅嶺梅子早期大量產銷日本作為醃製梅的盛況。

賴英睿發揮機械專長，引進機械設備，同時提高產能，並改造醃製技術與行銷模式，希望轉化梅子只是休閒廉價零食配角的印象，企圖將高品質梅子推廣成主角，並推動客製化製梅，同時推動友善農業，以賞梅、螢火蟲、梅子雞、醃梅體驗，鼓勵當地的農民轉向全友善耕作的方式，為風土產業找出亮點。

▲▼圃圃豐杏鮑菇農場則能體驗打造自己的養菇場。（圖／森果川自造所提供）

腹地約2公頃的「圃圃豐杏鮑菇農場」主人蘇建誌因為愛吃杏鮑菇，投入熱愛的養菇事業，從科技新貴轉型成為專業菇農，一間一間現代化菇棚一年可生產1200公噸的杏鮑菇，利用機械設備克服地方氣候、環境、濕度，將工業管理領域專業運用農場管理，確保杏鮑菇的生長環境精準控制。

為了讓遊客打造自己的養菇場，圃圃豐農場在當地里山學堂營造養菇的食農體驗區，配合天埔社區環境教育資源，規劃菇菇的食農體驗區，帶領遊客 DIY、料理和農事體驗，今年10月更推出圃圃豐杏鮑菇農場「菇菇培育盒」，讓遊客把秀珍菇、珊瑚菇、粉紅玫瑰菇帶回家。