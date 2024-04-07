首家街邊店！韓國直火燒肉「姜滿堂」插旗竹北地區

▲韓國直火燒肉「姜滿堂」插旗竹北。（圖／豆府餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

豆府餐飲集團旗下韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」再展新店，這次前進竹北地區開設街邊店，也是繼涓豆腐敦南店之後，全集團第2家街邊店，暫定4月開幕。

姜滿堂取自존맛탱韓文發音─Jon Mat Taeng，韓文「哇！這東西超好吃」意思，使用國產活菌豬、美國PRIME牛肉及頂級和牛等，運用韓式醬汁醃製鮮甜肉品，採無煙直火方式燒烤，將肉品烤出焦香色澤與香氣，再搭配新鮮蔬菜包裹著吃。在器皿上，姜滿堂以扁筷、金色銅碗和青瓷盤為主軸，營造消費者宛若置身於韓國用餐錯覺。

▲姜滿堂-香蒜辣雞翅。（圖／豆府提供）

姜滿堂目前有桃園中壢大江店、新竹巨城店、台中LaLaPort與台南南紡，即將在4月開幕的竹北嘉豐店是品牌第5家分店、第1家邊街店，同時也是繼涓豆腐敦南店之後，全集團第2家街邊店。

▲IKIGAI燒肉專門店將進駐台南的南紡購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

另外，全家國際餐飲旗下「IKIGAI燒肉專門店」3月才在新光三越A8館開出2號店，日前再傳出3號店直接進軍南部，落腳台南的南紡購物中心，目前正在裝潢中。

看好近年興起的獨食商機，全家旗下餐飲推出「IKIGAI燒肉專門店」，主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找。而且除了一般座位，也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店主打每日鮮切肉品及特色佐料。（圖／記者蔡惠如攝）

IKIGAI燒肉專門店2022年在天母商圈開出1號店，今年進軍台北信義計畫區，位於新光三越A8的2號店在3月30日開幕。不過2號店才開沒幾天，臉書粉專「台南開幕式」就發文指出，IKIGAI將到台南展店，地點在南紡購物中心原本屯京拉麵的位置，這也是該品牌南部首家分店。