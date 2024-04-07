最低1580元！ 陳嵐舒台中小樂沐改菜單　套餐可自由選配　

▲主菜之一「龍蝦．毛豆．薄荷」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

亞洲最佳女主廚陳嵐舒的台中餐廳「Le Côté LM小樂沐」，2020年底重新出發，經過3年多時間後，今年趁著推出春季菜單，也重新調整餐廳營運，午晚餐都是以套餐呈現，而且還能自由「選配」道數，最低1580元，讓民眾來這裡用餐可以更輕鬆。

▲開胃小點「番茄．絲綢乳酪．櫛瓜」。（圖／記者黃士原攝）

2020年12月小樂沐重新開幕，以更輕鬆、更悠閒的方式呈現法餐，午間僅能單點菜色，晚餐時段提供細緻套餐。經過3年多營運，餐廳今年趁著推出春季菜色之際，也重新調整菜單形式，拋開「表定」的道數框架，顧客可自由「選配」道數，最低價1580元（平日午間限定），有開胃小點、麵包、湯品、主餐、甜品及飲品，隨著前菜、主餐道數增加，價格也就不同，最高2980元可享用2道前菜、2道主餐。

▲前菜「紅魽．大蔥．海膽」。（圖／記者黃士原攝）

新套餐菜單羅列以卡布里沙拉（Caprese salad）為概念開場，「番茄．絲綢乳酪．櫛瓜」收攏紅、白、綠三色，新鮮馬茲瑞拉起司柔軟的食感之中帶有櫛瓜鮮脆、羅勒香氣，再用巴薩米克醋提味，為接下來的菜餚拉開序幕。

▲熱前菜「北海道干貝．蕪菁．金棗」。（圖／記者黃士原攝）

前菜「紅魽．大蔥．海膽」，薄切的紅魽魚搭佐炙燒過後的豐原大蔥，再與海膽的鮮味相互搭襯；「竹筍．蕪菁．伊比利火腿」使用正值產季的烏殻綠竹筍，主廚大膽切塊來呈現鮮脆口感，筍殼與蔬菜、白酒、橄欖油一起煨煮，變成南法普羅旺斯經典醬汁，綠竹筍沾著醬汁再與伊比利火腿一起入口，鹹味肉香讓風味變得更多層次。

▲主菜之一「牛菲力．胡蘿蔔．龍蒿」。（圖／記者黃士原攝）

駐店主廚方柏儼提到，每年春天，法國餐桌上總是少不了青豆料理，所以在「龍蝦．毛豆．薄荷」這道主菜是以豆子為主題，底部配菜用毛豆與洋蔥炒製，旁邊再附上青豆泥；搭佐的醬汁有2種，一種是龍蝦醬汁，另一種是口味偏甜的洋蔥泡泡醬汁。

主菜「牛菲力．胡蘿蔔．龍蒿」一樣訴說著春季的豔麗色彩，方柏儼還把搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise，加入打碎的龍蒿，青翠欲滴的顏色，與一旁的雙色胡蘿蔔、紅酒醬汁形成強烈對比，互相搭配起來，清新又交雜著濃郁。

▲A CUT行政總主廚凌維廉稱讚「44Farms美國德州純種黑安格斯牛」肉香味濃、越嚼越香。（圖／記者黃士原攝）

另外，今年1月才剛引進澳洲草飼純血和牛「A Legacy」，A CUT 3月下旬再度推出台灣首發牛肉品牌「44Farms美國德州純種黑安格斯牛」。凌維廉表示，該品牌牧場已有百年歷史，自1909年起便由McClaren家族照料，為德州最大純種黑安格斯牛生產商，採用遺傳學配種，牛群採純天然放牧，在廣闊草地上自在活動，吃玉米或純淨牧草，使牛肉品質甜鮮。

凌維廉說，平常就尋找各種牛排資訊，在2019年時發現香港、新加坡頂級牛排館使用44Farms美國德州純種黑安格斯牛，很好奇運用遺傳學配種的牛肉是何種滋味，後來有機會在香港瑰麗酒店的亨利牛排館品嚐到，對其細緻口感與奶香味大為驚豔，「肉香味濃、越嚼越香」。

