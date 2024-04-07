ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

最低1580元！ 陳嵐舒台中小樂沐改菜單　套餐可自由選配　

▲小樂沐。（圖／記者黃士原攝）

▲主菜之一「龍蝦．毛豆．薄荷」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

亞洲最佳女主廚陳嵐舒的台中餐廳「Le Côté LM小樂沐」，2020年底重新出發，經過3年多時間後，今年趁著推出春季菜單，也重新調整餐廳營運，午晚餐都是以套餐呈現，而且還能自由「選配」道數，最低1580元，讓民眾來這裡用餐可以更輕鬆。

▲小樂沐。（圖／記者黃士原攝）

▲開胃小點「番茄．絲綢乳酪．櫛瓜」。（圖／記者黃士原攝）

2020年12月小樂沐重新開幕，以更輕鬆、更悠閒的方式呈現法餐，午間僅能單點菜色，晚餐時段提供細緻套餐。經過3年多營運，餐廳今年趁著推出春季菜色之際，也重新調整菜單形式，拋開「表定」的道數框架，顧客可自由「選配」道數，最低價1580元（平日午間限定），有開胃小點、麵包、湯品、主餐、甜品及飲品，隨著前菜、主餐道數增加，價格也就不同，最高2980元可享用2道前菜、2道主餐。

▲小樂沐。（圖／記者黃士原攝）

▲前菜「紅魽．大蔥．海膽」。（圖／記者黃士原攝）

新套餐菜單羅列以卡布里沙拉（Caprese salad）為概念開場，「番茄．絲綢乳酪．櫛瓜」收攏紅、白、綠三色，新鮮馬茲瑞拉起司柔軟的食感之中帶有櫛瓜鮮脆、羅勒香氣，再用巴薩米克醋提味，為接下來的菜餚拉開序幕。

▲小樂沐。（圖／記者黃士原攝）

▲熱前菜「北海道干貝．蕪菁．金棗」。（圖／記者黃士原攝）

前菜「紅魽．大蔥．海膽」，薄切的紅魽魚搭佐炙燒過後的豐原大蔥，再與海膽的鮮味相互搭襯；「竹筍．蕪菁．伊比利火腿」使用正值產季的烏殻綠竹筍，主廚大膽切塊來呈現鮮脆口感，筍殼與蔬菜、白酒、橄欖油一起煨煮，變成南法普羅旺斯經典醬汁，綠竹筍沾著醬汁再與伊比利火腿一起入口，鹹味肉香讓風味變得更多層次。

▲小樂沐。（圖／記者黃士原攝）

▲主菜之一「牛菲力．胡蘿蔔．龍蒿」。（圖／記者黃士原攝）

駐店主廚方柏儼提到，每年春天，法國餐桌上總是少不了青豆料理，所以在「龍蝦．毛豆．薄荷」這道主菜是以豆子為主題，底部配菜用毛豆與洋蔥炒製，旁邊再附上青豆泥；搭佐的醬汁有2種，一種是龍蝦醬汁，另一種是口味偏甜的洋蔥泡泡醬汁。

主菜「牛菲力．胡蘿蔔．龍蒿」一樣訴說著春季的豔麗色彩，方柏儼還把搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise，加入打碎的龍蒿，青翠欲滴的顏色，與一旁的雙色胡蘿蔔、紅酒醬汁形成強烈對比，互相搭配起來，清新又交雜著濃郁。

▲A CUT行政總主廚凌維廉稱讚「44Farms美國德州純種黑安格斯牛」肉香味濃、越嚼越香。（圖／記者黃士原攝）

另外，今年1月才剛引進澳洲草飼純血和牛「A Legacy」，A CUT 3月下旬再度推出台灣首發牛肉品牌「44Farms美國德州純種黑安格斯牛」。凌維廉表示，該品牌牧場已有百年歷史，自1909年起便由McClaren家族照料，為德州最大純種黑安格斯牛生產商，採用遺傳學配種，牛群採純天然放牧，在廣闊草地上自在活動，吃玉米或純淨牧草，使牛肉品質甜鮮。

凌維廉說，平常就尋找各種牛排資訊，在2019年時發現香港、新加坡頂級牛排館使用44Farms美國德州純種黑安格斯牛，很好奇運用遺傳學配種的牛肉是何種滋味，後來有機會在香港瑰麗酒店的亨利牛排館品嚐到，對其細緻口感與奶香味大為驚豔，「肉香味濃、越嚼越香」。
 

關鍵字： 美食雲 小樂沐 台中美食 春季菜單

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366