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快訊／太魯閣晶英酒店「延長停業至4／30」：先安全撤離所有人

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

記者蔡玟君／台北報導

403大地震重創花蓮，也導致太魯閣國家公園傷痕累累。現在太魯閣晶英酒店宣布，將延長停業時間至4月30日為止，目前以平安撤離旅客和員工為主要目標，同時也會進行館內安全檢查，業者也表示，期待重聚的那一天。

太魯閣晶英表示，由於此次地震太魯閣國家公園需要較長修復時間，加上還有員工與旅客需要撤離，因此會先將所有人平安送回家，再開始進行館內安全檢查。業者強調，飯店本身沒有問題，但仍需要全面檢查，停業期間也會開始協助旅客處理取消或延期事宜。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲酒店目前除了有滯留旅客外，也成為前進指揮所的據點。（圖／業者提供）

業者透露，在這段期間，太魯閣晶英酒店留宿300多位旅客，爾後收容近50位因受阻無法離開的旅客，提供整個區域近500人的飲食需求。同時，酒店目前也是前進指揮所的據點，提供搜救單位通訊、工作與休息環境，積極支援救災配合、調度支援和緊急安置等工作。

▲▼太魯閣山月村。（圖／太魯閣山月村提供）

▲太魯閣山月村則暫時停業至5月31日為止。（圖／太魯閣山月村提供）

同樣位於國家公園內的旅宿「太魯閣山月村」則宣布，即日起暫時停止營業至5月31日止，已訂房訂餐付訂金的旅客，待復電、復訊後將辦理退費機制。6月1日後有訂房、訂餐的旅客，將於5月10日後方開始開放訂房訂餐。

▲▼太魯閣國家公園內落石樣貌。（圖／翻攝自太魯閣國家公園臉書專頁）

▲▼太魯閣國家公園內滿目瘡痍，仍有待修復。（圖／翻攝自太魯閣國家公園臉書專頁）

▲▼太魯閣國家公園內落石樣貌。（圖／翻攝自太魯閣國家公園臉書專頁）▲▼太魯閣國家公園內落石樣貌。（圖／翻攝自太魯閣國家公園臉書專頁）

太魯閣國家公園管理處稍早也發布公告表示，受到地震影響，轄區內各級步道、設施皆有災損，原公告停止入園與園區遊憩服務據點、各步道封閉至4月7日為止，因公路尚未整修開通、餘震不斷，修復期程目前無法預估，實際開放時間將視餘震、公路搶修情形與設施修復狀況滾動檢討，評估園區安全狀況後，另行公告開放時間。太管處也呼籲民眾，地震發生後應注意自身安全，請勿自行進入或前往災損地區。

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