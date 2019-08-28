到全球最適合搭熱氣球的土耳其飛一波、賞名勝！

圖、文／七逗旅遊網提供



今年的台灣國際熱氣球嘉年華剛剛圓滿落幕，如果你仍意猶未盡，或錯過了這場盛事，不妨直衝全世界超適合搭熱氣球的地點之一─土耳其的卡帕多奇亞，享受一場最棒的空中饗宴吧！





▲搭熱氣球享受卡帕多奇亞風光。（圖／shutterstock.com）

卡帕多奇亞是連全球旅遊聖經《寂寞星球》都推薦的熱氣球搭乘地點，清晨搭上熱氣球，隨著熱氣球慢慢升空，卡帕多奇亞的一切在金色的晨曦中變得耀眼，地表上如外星球般獨特的岩石風化區十分搶眼。在這些高高低低的岩石中，還隱藏著可以居住的神秘地下城，從熱氣球下來後，千萬要進入內部，探索錯綜複雜的奇幻空間。





▲土耳其棉花堡。（圖／shutterstock.com）

除了卡帕多奇亞，也推薦到土耳其的棉花堡、番紅花城、伊斯坦堡逛逛。帕穆卡麗一層一層的白色山坡看起來就像是棉花，因此又被稱為「棉花堡」，這幅特殊的景象是因為當地噴發的溫泉含有豐富的鈣質，當泉水冷卻後，鈣質沉澱累積形成的白色結晶覆蓋了這片山坡。從羅馬時期到現在，這裡都是貴族的療養聖地。





▲番紅花城紅瓦白牆的屋海浪漫別緻。（圖／shutterstock.com）

走在沙芙蘭布魯（番紅花城）以石板鋪成的街道上，看得到大約8百棟號稱整個土耳其最精緻的鄂圖曼式房屋，紅色的屋瓦、白色的外牆、木造的大宅院非常吸睛，充滿異國風情，登上希德爾立克山丘，可以觀賞整座番紅花城最美麗的樣貌。





▲藍色清真寺處處可見精湛工藝。（圖／shutterstock.com）

土耳其最大的城市伊斯坦堡亮點超多，你絕不能錯過的有超華麗的藍色清真寺、托普卡皇宮博物館、朵瑪巴切皇宮。藍色清真寺的內壁上，三分之二高度的牆面都使用了來自土耳其瓷器名鎮「伊茲尼克」燒製的藍彩釉貼瓷，當陽光照在這些藍瓷上，金、藍色的光芒在玻璃燈光中特別耀眼。舊稱君士坦丁堡的伊斯坦堡，過去是鄂圖曼帝國的首都，因此保存了當時的皇宮建築托普卡皇宮、朵瑪巴切皇宮。托普卡皇宮現在還身兼博物館，展出以前的日常用品、武器…等文物。而朵瑪巴切皇宮的風格又和托普卡皇宮相當不同，巴洛克文藝復興的風格、結合鄂圖曼式的東方線條，一走進主宮就像來到中世紀的歐洲宮廷，水晶打造的旋轉扶梯手、造價不斐的璀璨燈飾、柔軟搶眼的紅色地毯…，所有精緻的細節成就朵瑪巴切皇宮的雍容華貴。

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